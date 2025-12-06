Un hito histórico para la conectividad aérea del país: la nueva ruta directa a China

Aeropuertos Argentina fue el anfitrión de un evento especial por la nueva ruta aérea que conecta América, Oceanía y Asia. Faroles de papel de arroz, sinogramas, fortune cookies y una ambientación en tonos rojos recibieron a los invitados, en el marco de una propuesta inspirada en la cultura china.

Se trata de un hito histórico para la conectividad aérea del país y para el rol de Aeropuertos Argentina como anfitrión del comienzo y el final de los viajes. La ruta es operada por China Eastern Airlines con una aeronave Boeing 777, cuenta con dos frecuencias semanales y es el vuelo comercial más largo del mundo.

El vuelo de China Eastern Airlines despegó a las 2 am.

Con más de 25 horas de duración, incluye una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda. Restablece esta conexión directa entre Buenos Aires y Auckland, que se encontraba interrumpida, y permite visitar este destino icónico, reconocido por su naturaleza y sus praderas verdes.

Los mostradores del Check-in también se llenaron de detalles y ambientación china.

Una de las atracciones de la celebración fue el perro robot.

Un evento destinado a suceder...

Inspirado en el concepto de Yuanfen, el evento acompañó a los pasajeros del vuelo inaugural con una propuesta centrada en la fortuna de los encuentros destinados a suceder. Como anfitrión, Aeropuertos Argentina diseñó una propuesta inspirada en la cultura china para celebrar la llegada de esta nueva conexión. Desde el ingreso al check in, hasta la sala de embarque los invitados se encontraron con ambientación especial para la ocasión.

El pórtico que recibía a los pasajeros del vuelo comercial más largo del mundo.

Ya en la Puerta de Embarque, el AI Photo Opportunity fue uno de los momentos elegidos por pasajeros, prensa e invitados, quienes pudieron llevarse una “postal” de recuerdo, eligiendo distintos fondos para retratar este hito.

El AI Photo Opportunity fue una de las atracciones de la noche.

Durante el encuentro, los asistentes también pudieron acceder a Fortune Cookies, todo acompañado de música emblemática. Un recibimiento distintivo por parte de Aeropuertos Argentina, que reafirma así su rol como gran anfitrión de los viajes.

En este marco, recibir a China Eastern forma parte del compromiso de Aeropuertos Argentina de seguir conectando personas, bienes y culturas, adaptando su propuesta aeroportuaria a las necesidades culturales, idiomáticas y de servicio de los pasajeros. En línea con esta nueva ruta, la compañía acompaña su arribo con promociones especiales en el Duty Free, nuevas opciones gastronómicas chinas en algunos de los locales del aeropuerto -La Cabrera al paso, Outback, Narda diario de viaje, entre otros- como así también capacitaciones para el personal de atención al cliente para asegurar la mejor experiencia en el paso por el aeropuerto.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.