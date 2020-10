Un hotel creado por un argentino fue elegido como el mejor de Miami

Faena Hotel está ubicado en el corazón de Faena District Miami Beach. Crédito: Gentileza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 16:19

Más de 715 mil lectores votaron en la encuesta anual organizada por la revista Condé Nast Travelery distinguieron a los hoteles Faena, que el desarrollador inmobiliario argentino Alan Faena,llevó a Estados Unidos en el 2015.

"Con estos premios que no hacen más que destacar la dedicación de todos sus equipos para brindar experiencias inolvidables comprometidas con la transformación de lo ordinario en extraordinario", apuntaron desde la administración del grupo fundado por Alan Faena.

Faena Hotel Miami Beach fue distinguido como el mejor de Miami Beach y como el segundo mejor hotel de todo Estados Unidos.

El interior del Faena Hotel Miami Beach

El Faena Hotel Buenos Aires también participó de la votación y resultó elegido como uno de los mejores de Sudamérica por los lectores de la revista icónica de los viajeros del mundo.

Los Premios Readers' Choice 2020 de la renombrada publicación americana Condé Nast Traveler son una distinción valorada por los viajeros del mundo que premian a las empresas turísticas de mayor nivel y que ofician de guía para el segmento de turismo internacional que busca calidad y confort.

Alan Faena y su hotel en Miami

Ubicado en el corazón del District Miami Beach, desde su debut en el año 2015, Faena Hotel fue concebido para ofrecer una de las experiencias más excepcionales alrededor del mundo, para lo cual combina la grandeza de antaño y el atractivo estilo Art Decó con notables obras de arte y un servicio que apunta a la exelencia.

"Los resultados de la encuesta de este año, realizada a los inicios de la pandemia provocada por el Covid-19, dan testimonio del poder duradero que tiene una experiencia de viaje significativa", comentó Jesse Ashlock, Editor de Condé Nast Traveler en Estados Unidos. Además agregó: "Los ganadores representan lo mejor de la industria para nuestra audiencia y ofrecen una gran inspiración para la planificación de nuevas aventuras que estamos ansiosos poder emprender".

El exterior del hotel en Miami

Asimismo, esta temporada, Faena Hotel Buenos Aires también fue elegido por los lectores de la revista Travel+Leisure en su encuesta annual World's Best Awards 2020 como uno de los hoteles más importantes de Sudamérica (#8) en la categoría Top 10 City Hotels in Central and South America.