Un pasajero explicó por qué el “peor” asiento del avión también es el más cómodo

Un hombre reveló un secreto de gran interés para quienes viajan frecuentemente en avión. Según John Burfitt, un asiduo viajero que compartió su experiencia con otros usuarios, el “peor” asiento del avión puede ser, en realidad, el más cómodo. Así, a partir de una controversial decisión, se puede acceder a tener un vuelo más placentero seleccionando un lugar que, a priori, los usuarios suelen evitar.

La idea es controversial. Según desarrolló Burfitt en Escape, el mejor lugar en un avión es aquel que todos evitan: junto a los baños. Aunque la mayoría de los pasajeros intenta no viajar en estos espacios, tanto por el tránsito de personas como por los posible olores que podrían sentirse, Burfitt encontró un gran beneficio en esta fila de asientos. Es que, al tener los respaldos contra la pared del baño, es imposible recibir las patadas y movimientos que podrías experimentar en cualquier otro espacio del avión.

Según relató, el hallazgo se produjo luego de pasar un vuelo entero siendo pateado en la espalda por un pasajero. Cuando el vuelo terminó, al caminar por el pasillo, Burfitt encontró que este problema no ocurría en las filas de asientos que tienen los baños a sus espaldas. “En ese instante decidí que la última fila sería el único lugar donde me sentaría en un vuelo largo a partir de ahora”, escribió. “Efectivamente, en mi próximo viaje, reservé en la última fila de la cabina y, mejor aún, mi asiento era el que estaba justo al lado de la ventana. Mientras me acurrucaba en esa esquina, descubrí de qué se trata el verdadero amor por las aerolíneas. Acababa de encontrar el mejor asiento en el avión”, añadió

Pero además de lograr evitar las patadas y los movimientos de los pasajeros de la fila de atrás, de acuerdo con Pipe Away, elegir viajar en esta fila puede significar que, en muchas ocasiones, los asientos contiguos se encuentren vacíos. Esto se debe a que, en general, estos son los asientos menos requeridos por los pasajeros, por lo que además de evitar las molestias de otros usuarios, en esta fila puede ganarse más espacio, silencio y privacidad.

LA NACION