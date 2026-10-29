Un psicólogo lo dice: “La impuntualidad erosiona la confianza y transmite el mensaje de que el tiempo de la otra persona es menos importante, aunque esa no sea la intención”

Llegar tarde de manera habitual puede generar frustración y conflictos, incluso cuando no existe intención de faltar el respeto. Según el psicoterapeuta y autor Jonathan Alpert, la impuntualidad puede estar relacionada con patrones psicológicos, dificultades para calcular el tiempo y problemas para pasar de una actividad a otra.

Cómo afecta la impuntualidad a las relaciones personales

La impuntualidad reiterada puede transmitir un mensaje que va más allá de los minutos de espera. Aunque la persona no tenga intención de desconsiderar a los demás, sus demoras pueden deteriorar la confianza y hacer que quienes la esperan sientan que su tiempo no es valorado.

La impuntualidad crónica puede afectar las relaciones personales y laborales, dijo el psicólogo Jonathan Alpert Jonathan Alpert

“La impuntualidad erosiona la confianza. Con el tiempo, transmite el mensaje de que el tiempo de la otra persona es menos importante, aunque esa no sea la intención”, advirtió Alpert en una entrevista con Fox News Digital.

El impacto no se limita a las amistades, las parejas o los encuentros familiares. En el ámbito laboral, los retrasos frecuentes pueden alterar la organización de un equipo, dificultar la coordinación de tareas y perjudicar la reputación profesional de quien llega tarde.

Sin embargo, no todas las personas que se retrasan habitualmente lo hacen por las mismas razones.

Qué es la ceguera temporal y cómo se relaciona con la impuntualidad

“Algunos calculan de manera demasiado optimista cuánto tardarán en completar una tarea; otros se distraen con facilidad o no advierten cómo sus demoras afectan a quienes las esperan”, dijo Alpert en la entrevista con Fox News.

Esta experiencia suele denominarse ceguera temporal y se menciona con frecuencia en relación con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

La impuntualidad frecuente puede generar conflictos en las relaciones personales y laborales, además de transmitir la sensación de que el tiempo de los demás no es importante Archivo

Las personas con TDAH pueden experimentar dificultades en las funciones ejecutivas, un conjunto de habilidades que intervienen en la planificación, la organización, la atención y la gestión de las tareas. Cuando estas capacidades presentan obstáculos, calcular cuánto llevará una actividad, respetar un horario o cumplir un plazo puede resultar más difícil.

La impuntualidad, por sí sola, no significa que una persona tenga TDAH ni otro trastorno. “Para determinar si existe una condición de salud mental o una dificultad que requiera tratamiento, es necesaria una evaluación profesional”, aseguró.

Ansiedad, evitación y perfeccionismo: qué puede haber detrás de la impuntualidad

Alpert identifica tres patrones que observa con frecuencia en las personas que suelen llegar tarde: la ansiedad, la evitación y el perfeccionismo. Estos factores pueden manifestarse de distintas maneras y no necesariamente aparecen juntos.

“Muchas personas que llegan tarde de manera crónica no tienen la intención de ser irrespetuosas. Están abrumadas, ansiosas o intentan meter demasiadas cosas en muy poco tiempo”, explicó el psicoterapeuta.

La ansiedad puede hacer que una tarea sencilla resulte difícil de empezar, lo que retrasa las actividades siguientes. En otros casos, la persona intenta completar demasiadas cosas antes de salir y calcula mal el tiempo disponible.

El perfeccionismo también puede influir. Quien siente la necesidad de revisar cada detalle antes de irse puede prolongar una actividad más de lo previsto.

Algo similar ocurre cuando cuesta pasar de una tarea a otra, ya que la persona sigue concentrada en lo que está haciendo y pierde de vista la hora.

Otro factor es la tendencia a subestimar cuánto duran las actividades cotidianas. Al creer que dispone de más tiempo del que realmente tiene, alguien puede planificar una cantidad de tareas imposible de completar antes de una cita o un compromiso.

Qué recomienda el psicólogo para dejar de llegar tarde

Una de las estrategias que propone Alpert consiste en comparar el tiempo estimado con el tiempo real que lleva realizar una actividad. Registrar ambas cifras permite reconocer errores habituales de cálculo y planificar con mayor realismo.

El especialista también recomienda reservar entre 10 y 15 minutos adicionales entre actividades. Ese margen puede ayudar a reducir las prisas y evitar que una demora inicial se acumule a lo largo del día.

Otras herramientas prácticas incluyen:

Usar alarmas y recordatorios para anticipar la hora de salida o el momento de cambiar de actividad.

para anticipar la hora de salida o el momento de cambiar de actividad. Preparar con antelación lo necesario para una cita, como la ropa, los documentos o los objetos que se deben llevar.

lo necesario para una cita, como la ropa, los documentos o los objetos que se deben llevar. Establecer rutinas que reduzcan la cantidad de decisiones que hay que tomar antes de salir.

que reduzcan la cantidad de decisiones que hay que tomar antes de salir. Calcular los tiempos con datos reales , en lugar de confiar únicamente en una estimación mental optimista.

, en lugar de confiar únicamente en una estimación mental optimista. Evitar llenar cada intervalo de tareas, para disponer de un margen ante imprevistos.

Estas medidas pueden facilitar la organización, aunque no garantizan que todas las personas resuelvan la impuntualidad de la misma manera. La estrategia más adecuada dependerá de los factores que contribuyan a los retrasos.

Cuando llegar tarde de forma habitual afecta el trabajo, la vida cotidiana o las relaciones personales, consultar con un profesional de la salud o de la salud mental puede ayudar a identificar las dificultades y encontrar herramientas específicas para manejarlas.