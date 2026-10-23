Daniel Goleman, psicólogo estadounidense: “Si sueles decir estas 12 frases, tienes una inteligencia emocional alta”

El psicólogo estadounidense Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia emocional, identifica 12 frases vinculadas con habilidades como el autocontrol, la empatía y la resolución de conflictos. Estas expresiones pueden ayudar a reconocer cómo una persona gestiona sus emociones y se relaciona con los demás.

Las frases de Daniel Goleman relacionadas con la autogestión

En una publicación que difundió en LinkedIn, Goleman explica que ciertas expresiones habituales pueden funcionar como indicadores de competencias emocionales.

Daniel Goleman, psicólogo y periodista estadounidense, popularizó el concepto de inteligencia emocional y destacó la importancia de reconocer y gestionar las emociones en su libro publicado en 1995

Entre ellas, destaca las que reflejan la capacidad de manejar situaciones difíciles, adaptarse a los cambios y mantener el foco en los objetivos:

“Puedo manejar esto” . Esta expresión se relaciona con el autocontrol emocional , la capacidad de regular las propias reacciones ante situaciones estresantes sin dejarse dominar por la ansiedad, la ira o la frustración.

. Esta expresión se relaciona con el , la capacidad de regular las propias reacciones ante situaciones estresantes sin dejarse dominar por la ansiedad, la ira o la frustración. “Yo puedo mejorar y tú también” . La frase refleja una perspectiva positiva y la disposición para aprender. En lugar de asumir que las habilidades son inamovibles, propone reconocer que es posible progresar y que otras personas también pueden hacerlo.

. La frase refleja una y la disposición para aprender. En lugar de asumir que las habilidades son inamovibles, propone reconocer que es posible progresar y que otras personas también pueden hacerlo. “Estoy entusiasmado con este cambio” . La adaptabilidad implica responder con flexibilidad ante circunstancias nuevas. Esta expresión sugiere una actitud abierta a los cambios y a la posibilidad de encontrar otras formas de resolver los problemas.

. La implica responder con flexibilidad ante circunstancias nuevas. Esta expresión sugiere una actitud abierta a los cambios y a la posibilidad de encontrar otras formas de resolver los problemas. “Esto es lo que realmente importa”. Identificar prioridades ayuda a mantener la atención en los objetivos relevantes, en especial cuando aparecen distracciones o dificultades. Goleman vincula esta actitud con la orientación al logro.

Las frases que reflejan autoconocimiento y empatía

La inteligencia emocional no se limita a controlar las propias reacciones. También requiere reconocer qué se siente, comprender la perspectiva de los demás y leer las dinámicas de los grupos en los que una persona participa.

Qué es la inteligencia emocional y cómo puede ayudar a las parejas

Estos aspectos forman parte de los dominios que Goleman desarrolla en su modelo de inteligencia emocional:

“Tengo estos pensamientos porque…” . Poner en palabras las razones detrás de una reacción permite examinar las propias emociones y detectar qué las desencadena. El autoconocimiento empieza por reconocer lo que ocurre internamente, en lugar de actuar de manera automática.

. Poner en palabras las razones detrás de una reacción permite examinar las propias emociones y detectar qué las desencadena. El empieza por reconocer lo que ocurre internamente, en lugar de actuar de manera automática. “Lo entiendo y me preocupo por ti” . La empatía supone prestar atención a lo que siente otra persona e intentar comprender su punto de vista. No significa estar de acuerdo con todo, sino escuchar y responder sin desestimar sus preocupaciones.

. La supone prestar atención a lo que siente otra persona e intentar comprender su punto de vista. No significa estar de acuerdo con todo, sino escuchar y responder sin desestimar sus preocupaciones. “Así es como funcionan las cosas aquí”. Esta expresión se relaciona con la conciencia organizacional, la capacidad de interpretar las normas explícitas e implícitas, las relaciones y las dinámicas de un grupo. Comprender ese contexto ayuda a desenvolverse mejor en equipos y entornos laborales.

Las frases vinculadas con las relaciones y el trabajo en equipo

Otras expresiones apuntan a la manera de comunicarse, resolver desacuerdos y ayudar a que los demás desarrollen sus capacidades. En este ámbito, la inteligencia emocional se manifiesta en la interacción cotidiana, no solo en la gestión de los sentimientos propios:

“¿Y si lo intentas de esta manera?” . Proponer una alternativa sin imponerla puede ayudar a influir en los demás de forma constructiva . La clave está en presentar una idea que permita avanzar y dejar espacio para que la otra persona la evalúe.

. Proponer una alternativa sin imponerla puede ayudar a . La clave está en presentar una idea que permita avanzar y dejar espacio para que la otra persona la evalúe. “Esto significa mucho porque…” . Explicar por qué una acción o un objetivo es importante puede contribuir a motivar a un equipo . Goleman relaciona esta competencia con el liderazgo inspirador, que conecta las tareas con un propósito compartido.

. Explicar por qué una acción o un objetivo es importante puede contribuir a . Goleman relaciona esta competencia con el liderazgo inspirador, que conecta las tareas con un propósito compartido. “Podemos resolver esto” . Ante un desacuerdo, esta frase desplaza el foco de la confrontación hacia la búsqueda de soluciones . La gestión de conflictos requiere escuchar distintas perspectivas y trabajar para encontrar una salida aceptable.

. Ante un desacuerdo, esta frase desplaza el foco de la confrontación hacia la . La gestión de conflictos requiere escuchar distintas perspectivas y trabajar para encontrar una salida aceptable. “Nos apoyamos mutuamente” . El trabajo en equipo implica compartir responsabilidades, colaborar y contribuir a un objetivo común. La expresión destaca la importancia de la confianza y del compromiso entre las personas que integran un grupo.

. El implica compartir responsabilidades, colaborar y contribuir a un objetivo común. La expresión destaca la importancia de la confianza y del compromiso entre las personas que integran un grupo. “Esto podría ayudarte”. Ofrecer una sugerencia o un recurso útil puede ser una forma de acompañar el aprendizaje de otra persona. Esta actitud se vincula con la capacidad de orientar y apoyar el desarrollo de los demás sin reemplazar sus propias decisiones.

Reconocer las propias emociones y comprender cómo influyen en las decisiones es una de las competencias que Daniel Goleman vincula con la inteligencia emocional TED

Cómo evaluar la inteligencia emocional más allá de las frases

De acuerdo con Goleman, para evaluar estas competencias es importante observar conductas sostenidas en distintos contextos y considerar la perspectiva de otras personas.

En el ámbito laboral existen herramientas específicas para este propósito. El profesional señala en su sitio oficial que la herramienta de evaluación de competencias emocionales y sociales con la que ha trabajado es el Emotional and Social Competence Inventory (ESCI), desarrollado en conjunto con Richard Boyatzis y otros investigadores.