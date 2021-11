Soñado, pero práctico. Un rancho chic rodeado de verde y silencio, a una hora de la ciudad

“A medida que crecés, tus raíces toman mucho más valor”, dice Ali. “Mi familia me inculcó el amor por la tierra. Veraneábamos tres meses en el campo, pero el plan nunca fue sentarnos a tomar el té. Nos despertábamos a las cinco de la mañana para salir a caballo a dividir la hacienda que había que vacunar, por ejemplo. El último día siempre me iba llorando”. Ya de grande, con la familia que formó, los veranos eran en el Sur, a la orilla del lago y pescando con mosca.

La forma de la fachada y su color, influencia de tantos viajes que Ali hizo con su propia familia al Sur. Celeste Najt

“Un ‘no negociable’ desde el vamos fue la galería bien amplia y práctica, para disfrutar de la mañana a la noche”

Sofá comprado hace años en El Mimbrero de Pilar, renovado con pintura blanca. Sillones dobles (La Feliz) y mesas de arrime heredadas de una tía. El piso, de cemento alisado. Celeste Najt

Soñar con los pies en la tierra

Hace unos años, Ali se decidió a armar la casa que siempre soñó. “Me la jugué de arquitecta, que creo es mi profesión frustrada”, se ríe. Eligió un terreno cerca de Pilar que ya conocía y diseñó, junto con su hijo Matías, un proyecto a su medida: sencillo, canchero y bien gauchito. “Un rancho chic”, como dicen sus amigos. La dirección de obra estuvo a cargo de la arquitecta Rocío López de Leonard.

De chapa y con herrajes diseñados a medida, la puerta de entrada anticipa la onda del interior. La colección de bastones era de la tía de Ali. Celeste Najt

Junto a la chimenea extra large, una banqueta de madera, a tono con la mesa de centro (La Ferme) con patas usadas originalmente en un carro de bueyes. Sillones de terciopelo y butacas heredadas y retapizadas por Alejandro Giordano con un viejo tapado de zorro. Celeste Najt

“El piso es de cemento, como en los ranchos del campo. Es fácil de mantener y casi indestructible. Además, unifica y conecta todos los ambientes, galería incluida”.

El sector de barra, con mesa de bar (Fernando Moy) acompañada por tres espejos sobre la pared, una dupla de lámparas, banquetas altas y una silla de madera (Sanguinetti Antigüedades). Una pequeña mesa de ratán (El Mimbrero de Pilar) sirve de apoyo a un teléfono de antaño. Celeste Najt

Espacios luminosos e integrados

“Trazamos una distribución muy cómoda, con cocina, comedor y living integrados. Para ambientar, usé más que nada muebles heredados, con historia y encanto propios”, comparte la dueña de casa.

A cada lado del sillón blanco de tres cuerpos –regalo de casamiento que le hizo su padre–, mesas talladas en una sola pieza de madera, compradas en el Sur (Emilio de Alvear). Celeste Najt

“Llené la casa de ventanales, que diseñé con la ayuda de mi herrero. Para mí es fundamental apreciar el verde desde todos lados: incluso a la noche, apago las luces y cocino mirando el jardín iluminado”.

Una estantería de madera sobre el lateral completa el espacio de guardado y enmarca la zona de comedor, con mesa de madera comprada hace treinta años en La Lucila y sillas tapizadas (Fernando Moy). Celeste Najt

Un fino barral negro que se recorta contra el blanco sostiene tres luces móviles, al estilo de los reflectores de teatro. Tiene el mismo grosor que los barrales de todas las cortinas y las divisiones del vidrio repartido.

La cocina es un diseño de la dueña de casa realizado junto a Johnson Acero, que ofrece variantes modulares para adaptarse a cada espacio. Celeste Najt

Negro sobre verde

Sobre el alféizar de la ventana y a sus pies están las aromáticas más invasoras. En macetas, así no copan todo. A cada lado se colocó una enredadera para crear un techo verde. Celeste Najt

Otra zona verde bellamente ambientada, la pérgola donde se come al aire libre. Celeste Najt

“A mis amigos les parecía una locura que me mudara lejos de la ciudad. Pero a mí me hace feliz: me despierto todos los días rodeada del verde que me da vida”.

"Viviendo acá, canalicé mi amor por el contacto con la tierra. Además, soy voluntaria en Asociación Pilares, donde le enseño a cultivar la huerta”. Celeste Najt

Zona de descanso

Sobre la mesa de madera, canasto con plantas silvestres y bandeja blanca (Reina Batata) con jarras de vidrio. Celeste Najt

"La cama del cuarto donde recibo a amigas y nietos [un antiguo sillón inglés hoy lleno de almohadones], estaba en un local que tuve. La usaba para exhibir productos, y cada dos por tres me la querían comprar".

Ropa de cama blanca a tono con las cortinas de lino y acrílico, fáciles de lavar, idénticas a las del resto de la casa. Sobre el respaldo y el escritorio heredado, obras de Carol Rey. Celeste Najt

“Un amigo arquitecto que trabaja en el Sur me asesoró con el sistema de aislación del techo, así es que la casa es fresquísima en verano y cálida en invierno”.