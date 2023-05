Un sobreviviente del accidente nuclear de Chernobyl reveló las terribles secuelas que sufre tras 37 años

escuchar

El accidente nuclear de Chernobyl fue sin duda una de las tragedias más recordadas de la humanidad, no solo porque dejó toda una ciudad inhabitable y más de 200.000 víctimas, sino que 37 años después sobrevivientes deben vivir con las secuelas de aquel día.

Mykhaylo Khrushchenko, de 71 años, habló de sus dolencias tras el accidente de 1986 y cómo esto también afectó a su familia. Khrushchenko tenía 34 años cuando la vida le cambió completamente. Él trabajaba como director de la fábrica de procesamiento de alimentos que sirvió a Chernobyl.

Parque de atracciones de Prípiat, la ciudad fantasma de Chernóbil Foto: EFE

Según relató al diario The Mirror, el día que sucedió el desastre se enteró de que la fábrica nuclear había explotado cuando llegó al trabajo. “No desayuné, me subí al auto de inmediato y conduje hasta el trabajo. Fui a la oficina de mi supervisor y ya había una pequeña reunión”. Y agregó: “Recuerdo las palabras: ‘Esperaremos instrucciones. No dejes salir a nadie, no vayas a ningún lado’”.

37 años después del accidente

Mykhaylo Khrushchenko ahora tiene 71 años y relata que sigue sufriendo dolores por el impacto de la radiación. ”Ahora tengo 71 años. Tengo dos mesitas de noche llenas en mi casillero, llenas de medicamentos. Trato una cosa durante unos días y luego tomo un descanso durante unos días y trato la otra”, dijo a The Mirror. Sin embargo, su mayor dolencia es que este desastre no solo lo afectó a él, sino también a su familia.

El hombre contó desconsolado que una de sus hijas nació con muchas enfermedades y fue catalogada en situación de discapacidad. Además, señaló que su hijo y su nieto también padecen graves afecciones de salud. ”Se le caen los dientes, se le hinchan las rodillas. El chico tiene 23 años. ¿Qué es esto? Este es el resultado”, contó. Mykhaylo Khrushchenko se dedicó toda su vida a apoyar a las víctimas del accidente.

Mykhaylo Khrushchenko, a la izquierda, es el jefe de la organización pública para personas discapacitadas Chernobyl ( Imagen: Imágenes proporcionadas)

“De hecho, Mykhaylo terminó trabajando como jefe de la Unión en Chernóbil para personas discapacitadas y en 2021, recibió la orden estatal “Para el servicio” por decreto del presidente ucraniano Zelensky”, publicó el medio citado.

