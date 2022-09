Dentro de TikTok hay miles de influencers de todo tipo, pero lo que ocurrió con el usuario @curt.skelton sorprendió a sus 300 mil seguidores. El joven compartió un video revelando que no existe y que fue creado por una Inteligencia Artificial. Tiempo después, lo desmintió y se jactó de haberlos engañado.

En el clip que ya acumula 15 millones de visualizaciones, una joven supuestamente llamada Zahra admite haber creado a Curt gracias al programa DALL-E. Su apariencia física dice haberla logrado mezclando los rostros de Conan O’Brien y Matt Smith. Gracias a la técnica de “deepfake” y un modulador de voz, el influencer cobró vida.

Rápidamente, todos sus seguidores comenzaron a elaborar teorías poniendo en duda lo que les presentaba Curt, muchos se preguntaron si en verdad la IA era la joven o si era todo un engaño. A los días, el influencer volvió a compartir un video en donde admite haberles hecho una broma utilizando una técnica llamada “gaslighting” (luz de gas), un patrón de abuso emocional donde la víctima es manipulada para que dude de su percepción.

En el video se lo ve respondiendo preguntas de Google, un formato que se hizo viral entre muchos famosos, y una de ellas es “¿Es cierto que sos una IA?”. “Si habías creído que era una Inteligencia Artificial, seguro pensás que estoy una entrevista real, ¿no?”, mostrando en realidad está delante de una pantalla verde.

“¿Cual fue el propósito del video?”, es otra de las preguntas. “El propósito fue darme cuenta que no soy tan gracioso como aparento ser. Sabía que muchos iban a caer, pero nunca pensé que iba a ser para tanto. Si van a mis redes sociales se iban a dar cuenta muy rápidamente que era todo un engaño, pero muy pocos lo hicieron”, contesta Curt sorprendido. Todo se originó cuando le consultaron sobre si las IA podrían llegar a suplantar en un futuro a los diseñadores y animadores gráficos. “La respuesta quedó muy clara”, concluye el joven.

Le dieron un ultimátum porque no “socializaba” con sus compañeros de trabajo y su reacción generó todo un debate en TikTok

Una mujer llamada Sarah compartió en su cuenta @moodynomad33 algo que la dejó muy sorprendida: recibió un ultimátum de su empresa en donde le decían que socialice con sus compañeros o la despedirían.

Sarah narró su experiencia como miembro del departamento de marketing de una firma de arquitectura, en donde aseguró haber reducido la convivencia a un contacto estrictamente laboral. Es decir, que no es que no hablara con sus compañeros, sino que prefería hacerlo solo de “forma operativa” para cumplir con las exigencias que le pedía su puesto.

La joven que renunció a su trabajo luego de que le pidieron socializar da sus razones

“Todos los arquitectos y diseñadores salían o pasaban el rato y yo no quería unirme a ellos porque no teníamos nada en común. Además, todos eran amigos de la escuela o hacían lo mismo, yo solo era como una forastera en ese grupo”, puntualizó en su video. “También tengo una vida fuera del trabajo, así que me saltaría mis horas felices. Estaba allí ocho horas todos los días. ¿Por qué querría pasar dos o tres horas más bebiendo con personas de las que ni siquiera soy amiga?”, lanzó.

La respuesta que dio fue contundente: “Renuncio”. La decisión incluso se leía en la descripción de su clip en la que alertaba del “spoiler”. Su postura causó debate, varias personas le dijeron que más allá de socializar, se trataba de convivir con otras personas y de ser cortés. Por eso, Sarah creyó que lo mejor era recalcar que los empleados estaban condicionados a estas actividades que, al menos desde su óptica, nada tenían que ver con las tareas del trabajo.