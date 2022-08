Aseguran que Leonardo DiCaprio dejó a Camila Morrone porque cumplió 25 años y estallaron los memes

Esta semana el mundo del espectáculo se sorprendió con una noticia que involucró a la vida amorosa de uno de los galanes favoritos de Hollywood. Según trascendió, Leonardo DiCaprio se habría separado de su novia, Camila Morrone, tras cuatro años de relación. Desde ese momento comenzaron a barajarse varias hipótesis sobre los motivos de la ruptura, sin embargo, hubo una en particular que cobró mucha fuerza. Aseguran que él la habría dejado porque cumplió 25 años, dado que rara vez sale con mujeres mayores de esa edad. Como era de esperarse, las redes no tardaron en reaccionar y los memes estallaron.

La revista People fue la encargada de confirmar la separación, de acuerdo a información provista por fuentes cercanas a la pareja. En medio del escándalo, comenzaron a resonar varias teorías sobre por qué se habría terminado el amor entre el protagonista de Titanic y la hija de la argentina Lucila Polak, expareja de Al Pacino. Una de las que más fuertes retumbó es que él no sale con mujeres mayores de 25 años. El mes pasado su novia llegó a esa edad y días después se conoció la separación.

Según informó la revista People, DiCaprio estaría separado de Camila Morrone Archivo

Asimismo, al revisar su historial amoroso, se descubrió que el actor rara vez estuvo con alguien mayor a 25 años. Los usuarios no tardaron en reaccionar a esta información y, como no podía ser de otra manera, comenzaron a ilustrar la situación con los infaltables memes. Hubo de todo, desde representaciones de mujeres siendo arrojadas por un acantilado al llegar a esa edad hasta la forma en la que el actor vería a sus novias cuando llegan a los 25.

Tras la inminente soltería de DiCaprio, estallaron los memes (Foto: Twitter)

Las redes reaccionaron a la supuesta regla del actor de no salir con mujeres mayores de 25 años (Foto: Twitter)

Por su parte, otros compararon “la regla” con una escena de la película Toy Story, donde Woody sueña que Andy no quiere jugar más con él porque está roto y lo deshecha. Incluso algunos especularon como se sentirían las mujeres de Leo cuando tienen que soplar las 25 velitas o como él sale corriendo ante esta situación.

En Twitter compararon la reacción del ganador al Oscar con una escena de Toy Story (Foto: Twitter)

Las redes reaccionaron ante la nueva separación del protagonista de Titanic (Foto: Twitter)

Esta teoría surgió porque si bien al protagonista de Once upon a time in Hollywood se le conocieron varias novias, ninguna de ellas tuvo más de 25 años. Por ejemplo, fue pareja de la modelo Kristen Zang, pero rompieron cuando ella cumplió 24. En 2000, comenzó una relación con la modelo Gisele Bündchen. En ese entonces ella tenía 18 y terminaron cuando llegó a los 25. Desde 2005 a 2011 salió con la modelo israelí Bar Refaeli y se separaron unas semanas antes de que ella cumpliera 26 años. A su lista de casos se agregan las relaciones que tuvo con Bijou Phillips Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garn, Kelly Rohrback y Nina Agdal, donde se repitió el mismo patrón.

En cuanto a Camila Marrone, el romance inició en 2018, cuando ella tenía 21 y él 43. Si bien mantuvieron un bajo perfil, durante los últimos cuatro años compartieron vacaciones, salidas, entregas de premios y eventos. La última vez que se los vio juntos fue el pasado 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. No obstante, recientemente se conoció la noticia de que el amor habría llegado a su fin.

Catarata de memes en Twitter tras la separación de DiCaprio (Foto:Twitter)

Las redes no perdonaron y reaccionaron ante las hipótesis de la separación (Foto: Twitter)