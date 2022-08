El festejo de una tenista de 16 años con su padre y su entrenador en el US Open que se volvió viral en redes: “No va a volver a pasar”

Una situación que ocurrió durante la clasificación al US Open generó revuelo en las redes sociales, pese a que la tenista involucrada en esta cuestión, Sara Bejlek, de 16 años y oriunda de República Checa, ya quedó afuera de la competencia. Todo se debe a que el hecho no se vinculó a lo deportivo, sino que tuvo que ver con cómo su padre y su entrenador celebraron con ella una victoria que tuvo en el torneo.

La joven, que por primera vez debutó en un Grand Slam, vio opacado su paso por la competencia después de que derrotara a Heather Watson, del Reino Unido, el viernes pasado. Es que una vez que terminó el partido clasificatorio con su victoria, fue a festejar con su padre, Jeroslav Bejlek, y su entrenador, Jakub Kahoun. Pero esta cuestión usual cuando concluyen los partidos de tenis despertó cientos de comentarios negativos en redes sociales por los modos.

En un video de ese momento se observa cómo Bejlek deja la cancha después de saludar a su contrincante y al árbitro, y se acerca a la tribuna. Ahí, rodeada de aplausos, va primero hacia su papá, que se muestra efusivo por el partido ganado. El hombre la abraza y, sin soltarla, empieza a darle palmadas sobre su cola en reiteradas oportunidades. Después, la toma por la espalda y la besa en la boca.

La tenista entonces sigue su curso y va a saludar a su entrenador, que repite la misma acción que el padre. Se acerca a la joven, la abraza y toma su parte trasera, en un gesto que repite varias veces.

Polémica por el saludo a la tenista Sara Bejlek de su padre y su entrenador

Ante la indignación que produjo el modo en que estas dos personas se manejaron con la deportista, ella misma se refirió a la cuestión. En primer término dijo que “por supuesto” vio el video que circuló, sobre todo en Twitter, y quiso explicar lo acontecido. “Fue una reacción espontánea de todo el equipo, estábamos alegres”, comenzó. “Ciertamente puede parecer un inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo discutimos con el equipo, no volverá a pasar”, siguió según publica The New York Post.

Asimismo, Bejlek se refirió puntualmente a ambos hombres. “Mi papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco al entrenador desde que tengo ocho años. Él me graba, me masajea”, dijo la jugadora, que además puntualizó: “Si algo similar ocurriera en República Checa, nadie se preocuparía. Pero como estamos en Estados Unidos, todos lo comentan”.

Sara Bejlek junto a su padre (a la izquierda) y su entrenador (a la derecha) Instagram @sarabejlek

Para cerrar, la deportista que suele compartir con sus 7000 seguidores en Instagram imágenes con ambos hombres durante las prácticas y los partidos, insistió: “Como dije, lo hablamos y no va a volver a pasar”.

Quién es Sara Bejlek

Bejlek debutó en el US Open ayer, pero perdió en la primera ronda, 6-1 y 6-3, ante la rusa Ludmilla Samsonova. Según su perfil en la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), se ubica 209° en el ranking mundial y llegó a estar 181°.

Sara Bejlek está 209 en el ranking mundial Instagram @SaraBejlek

La campeona de Roland Garros Barbora Krejcikova, también checa, quien supo estar número dos en el ranking mundial de singles y número uno en dobles, consideró que Bejlek tiene un “gran futuro” en el tenis, después de que ambas compartiesen tres días de práctica el mes pasado, de acuerdo al ITF.

En la página oficial de la Federación tildaron como “majestuoso y meteórico” el ascenso en la carrera de la tenista de 16 años y consideraron que esta temporada que encaró fue “cada vez más productiva”.