Un zoológico británico paga US$13,50 la hora por espantar gaviotas y ya recibió más de 200 solicitudes

Después de que un zoológico británico publicara un trabajo de disuasión de gaviotas que requiere que los trabajadores usen un disfraz de pájaro gigante para ahuyentar a estas aves, el pedido se volvió viral y recibió cientos de solicitudes de entusiastas candidatos.

La agencia de publicidad del zoológico de Blackpool, ubicado en el noroeste de Inglaterra, le dijo a Insider que la posición “la rompió en internet”, lo que llevó a que se presentaran más de 200 solicitudes. Ahora, están avanzando en el proceso de contratación y esperan dar la bienvenida a cinco nuevos miembros del equipo en las próximas semanas. A los candidatos seleccionados se les pagará hasta alrededor de 13,50 dólares la hora.

Los candidatos deberán sentirse cómodos en disfraces inflables de águilas

El puesto requiere una disposición atractiva y amistosa. “Deben ser extrovertidos, ya que muchas personas se acercarán a ellos para tomar fotografías. Animado, enérgico, divertido y, lo más importante, deben sentirse cómodos usando un disfraz de pájaro”, agregó el anuncio.

El zoológico de Blackpool, ubicado a casi cinco kilómetros de la costa del mar de Irlanda, creó este puesto después de enfrentar problemas continuos con las gaviotas que roban comida a los visitantes y a ciertos animales que comen peces, como pingüinos, pelícanos y leones marinos.

El zoológico probó barriletes en forma de águila y “grandes estatuas de varias aves rapaces” para ahuyentar a las gaviotas, pero fue en vano. Durante una temporada, Blackpool incluso usó las aves rapaces entrenadas del zoológico para ahuyentar a las gaviotas, que “patrullaron los cielos alrededor del zoológico tratando de disuadirlas”. Ahora, esperan que el equipo de disuasión de gaviotas pueda hacer el trabajo.

“El disfraz es algo que las gaviotas no habrán visto antes, y como pájaros inteligentes, naturalmente no les gustará”, dijeron desde el zoológico. Asimismo, indicaron que el traje “también emite un sonido cuando la persona se mueve, que es otra cosa que no les gustará” a estas aves que comen peces.

La solicitud de trabajo se convirtió en tal novedad que las autoridades del zoológico lanzaron un concurso para bautizar con un nombre propio a las aves disfrazadas. El premio para el ganador será una entrada al lugar y la posibilidad de conocer en persona a uno de los ahuyentadores de gaviotas.

