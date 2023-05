Con una tierna foto, Enzo Fernández y Valentina Cervantes anunciaron que serán padres por segunda vez

escuchar

El 18 de diciembre de 2022, la selección argentina hizo historia al consagrarse por tercera vez como campeón del mundo en Qatar. El plantel de Lionel Scaloni inundó de alegría las calles del país y los ciudadanos salieron a festejar el último triunfo contra Francia. Ahora, uno de los jugadores, Enzo Fernández, compartió una noticia a través de sus redes sociales que emocionó a todos los fanáticos.

El jugador de la albiceleste anunció que será papá nuevamente. Fernández conoció a su pareja, Valentina Cervantes, en 2018, cuando ella estudiaba para ser profesora de inglés y él estaba a punto de consagrarse campeón en la Copa Libertadores con River Plate. El 7 de mayo de 2020, nació su primera hija, Olivia, que acaba de cumplir tres años.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes anunciaron que serán papás por segunda vez Instagram: valucervantes

Tras el reciente festejo familiar con motivo del cumpleaños de su primogénita, el lunes el futbolista compartió una noticia que emocionó a todos y provocó la felicitación de sus compañeros de equipo y sus parejas.

Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, cumplió 3 años (Foto: Instagram/@valufernandez)

“Creíamos que no nos podría entrar más amor del que nos da Olivia todos los días y, ahora, ese amor se multiplica. Te esperamos, bebé”, escribió la pareja en Instagram, junto a una tierna imagen.

En la foto, Valentina posó sonriente y feliz con la ecografía del próximo integrante en la mano, mientras abrazó a su pequeña, quien hizo una mueca divertida al taparse la boca. En tanto, Enzo besó en la mejilla a su pareja. El posteo, que acumuló hasta el momento más de un millón de likes, recibió cientos de mensajes de felicitación.

La tierna foto que compartió Enzo Fernández con su familia Instagram: enzojfernandez

“¡Felicidades!”, escribió Antonela Roccuzzo -una de las primeras en reaccionar ante la noticia- junto a tres corazones rojos. Un emoticon que también empleó Paulo Dybala para mostrar su emoción por la noticia. Por su parte, Jorgelina Cardoso apuntó: “Felicidades, estas noticias son siempre hermosas”. Un comentario al que se sumaron Linda Raff, pareja de Papu Gómez: “¡Qué linda noticia, Vale!”; y Camila Galante, de Leandro Paredes: “Felicidades”.

La reacción de un compañero de Enzo Fernández que no lo conocía

Enzo Fernández se convirtió en la transferencia más cara de la historia de la Premier League al ser contratado por Chelsea por 120 millones de euros. Pero, su crecimiento profesional fue muy rápido y, en su nuevo club, un compañero no conocía al argentino y tuvo que googlearlo en un principio.

ARCHIVO-. Enzo Fernández y Marc Cucurella, compañeros en Chelsea, uno de los gigantes de la Premier League Kirsty Wigglesworth - AP

Se trató del español Marc Cucurella, quien reconoció en una entrevista que le llamó la atención el juego el número 24 de la selección argentina durante Qatar 2022.

“Estaba viendo el Mundial, porque me gustaba ver los partidos en los que tenía amigos. Veíamos a la Argentina porque estaba Alexis [Mac Allister, que jugó con Cucurella en el club Brighton] y me acuerdo de que, en uno de los primeros partidos, dije: ‘qué bien juega el 24 ese, me gusta mucho. Es muy bueno’. No sabía ni dónde jugaba ni nada”, expresó.

