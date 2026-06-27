Una astróloga destacó las fortalezas de la selección argentina que la pueden ayudar a ganar una nueva Copa del Mundo

La astrología dejó de ser vista únicamente como una herramienta vinculada al plano personal. En los últimos años, cada vez más empresas y equipos comenzaron a utilizarla como un recurso para conocer mejor las dinámicas internas, detectar fortalezas, advertir debilidades y potenciar el trabajo colectivo. En ese universo se mueve Marianela Guglielmo, conocida en redes como @astro.nela, una de las referentes del astrocouching en la Argentina. Junto a sus socias Giselle Perren y Micaela González, ambas coaches, lleva adelante TOB (Think Out of the Box), un proyecto que combina astrología, coaching y desarrollo de equipos.

“Lo que hago yo es, primero, pedir el dato de la fecha de nacimiento, la hora y el lugar de cada jugadora o jugador. Con esa información se bajan las cartas natales y, a partir de ahí, se puede armar un balance de elementos: tierra, fuego, aire y agua”, explicó Guglielmo en diálogo con LA NACION.

El proyecto TOB acompaña a empresas, equipos y personas a desplegar su mayor potencial (Foto: Instagram @tobconsulting)

Según detalló, ese análisis permite comprender el “modelo mental” de cada integrante de un grupo. “Si tenés mucho fuego, sos una persona muy de acción, de resolución. Si tenés mucho aire, sos una persona muy pensante, muy creativa, más del mundo de las ideas. Si tenés mucha agua, sos muy sintiente, más del mundo de la empatía y la cooperación. Y si tenés mucha tierra, sos más concreta, perseverante, paso a paso, con constancia”, precisó.

Desde esa mirada, la astrología funciona como una herramienta para leer no solo las características individuales, sino también la energía general de un equipo. “Con esa lógica analizás equipos. Trabajamos en el mundo corporativo y también en el deportivo, con distintos equipos de hockey”, contó.

¿Cuáles son las fortalezas de la selección argentina?

Para Marianela Guglielmo, una de las principales virtudes de la selección argentina puede verse incluso antes de que los jugadores ingresen al campo de juego. A partir del análisis de las cartas natales de los futbolistas convocados por Lionel Scaloni, la especialista sostiene que el plantel reúne una combinación de características que explica gran parte de los éxitos obtenidos en los últimos años.

“Vengo analizando a la selección y lo que veo es que Scaloni, de los 26 convocados, tiene 12 jugadores del elemento tierra. Es un equipo en el que predominan la constancia, la firmeza y la perseverancia”, explicó. Esa presencia mayoritaria de signos de tierra se traduciría en un grupo que no suele perder el foco, que trabaja con paciencia y que mantiene la disciplina incluso en los momentos de mayor presión.

El elemento tierra es uno de los que más predomina en la selección argentina (Foto: Instagram @afaseleccion)

El liderazgo de Lionel Messi, explicado desde su carta natal

Al profundizar en la figura de Lionel Messi, la astróloga aseguró que gran parte de su liderazgo puede comprenderse a través de su carta natal. El capitán argentino, nacido el 24 de junio bajo el signo de Cáncer, habría encontrado en este grupo el entorno ideal para desplegar su mejor versión como líder.

“Lo que analicé sobre todo en Messi es que su personalidad se ve muy plasmada en el tipo de líder que es. Él logra ganar un campeonato con la Selección cuando consigue sentirse como en una familia. Se hace amigo de los jugadores, acerca a las mujeres, a los hijos, a las familias y eso aparece también en sus arengas”, explicó.

Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Chiqui Tapia, en la tradicional foto previa a los partidos de la selección argentina: aquí, en Dallas, antes del match ante Jordania @tapiachiqui

Según la astrocoach, esa necesidad de construir un clima afectivo es una característica propia de su signo. “En el Mundial de 2022 cambió mucho el mensaje. Ya no era solamente ir a matar o morir por la camiseta, sino hablar de la familia, de las madres, de los hijos. Incluso cuando ganan, Messi siempre pide que puedan entrar los chicos al campo para celebrar con ellos”, recordó.

Para Guglielmo, ese comportamiento convierte al capitán en un ejemplo de que existen distintas formas de ejercer el liderazgo. “A mí me sirve mucho traer a Messi cuando hablo de tipos de liderazgo para entender que no hay una única manera de liderar. Él demuestra que una persona muy sensible también puede conducir un grupo desde un lugar emocional y profundamente humano”, afirmó.

El plantel de Argentina durante este Mundial 2026 AFA - LA NACION

La especialista también destacó el rol que ocupa el 10 con los futbolistas más jóvenes del plantel, a quienes considera una especie de guía dentro del vestuario. “Él los materna. Me acuerdo de aquella historia en la que a Alexis Mac Allister le hacían bromas todo el tiempo por el apodo de ‘Colo’ y Messi dijo que dejaran de cargarlo. Siempre está pendiente de que los nuevos se sientan cómodos, de que nadie los moleste y de integrarlos al grupo”, señaló.

Además de su Sol en Cáncer, Guglielmo analizó otros aspectos de la carta natal del capitán argentino. “Messi tiene Luna en Géminis y Ascendente en Acuario. La Luna en Géminis hace que disfrute mucho estar con amigos, divertirse y conectar con personas como Rodrigo De Paul, que también es geminiano”, indicó.

Por último, sostuvo que su ascendente en Acuario y la influencia de los signos de aire ayudan a entender su manera de interpretar el juego. “Tiene una velocidad mental extraordinaria. Ve espacios que otros no ven y piensa el fútbol de otra manera. No todo pasa por correr más rápido; también pasa por observar, encontrar el hueco indicado y recién ahí actuar. Creo que esa forma de entender el juego cambió la manera de jugar al fútbol”, concluyó.

Por qué Emiliano “Dibu” Martínez es una pieza clave, según la astrología

Además de Lionel Messi, Guglielmo puso el foco en otra de las figuras de la selección: Emiliano “Dibu” Martínez. Para la especialista, no es casualidad que el arquero sea virginiano, ya que considera que las características de ese signo encajan a la perfección con las exigencias del puesto.

“¿Qué mejor que tener un virginiano en el arco? Virgo trae la mirada al detalle. Mira cada ángulo y sabe milimétricamente cómo su dedo puede llegar a tapar una pelota que va al ángulo. Es un signo muy perfeccionista, muy obsesivo con los detalles”, explicó.

Dibu Martínez es uno de los componentes más necesarios del equipo CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según Guglielmo, esa búsqueda permanente por el control también se refleja en su manera de ordenar al equipo desde el fondo. “Siento que el Dibu tiene eso de ir dirigiendo a sus compañeros desde el arco, de indicarles constantemente qué hacer y cómo pararse”, analizó.

La experta en astrología también destacó que la composición astrológica del plantel ayuda a entender el funcionamiento colectivo de la selección argentina. “Hay muchos signos de tierra, entonces el juego es más preciso, más constante y cada uno cumple muy bien el rol que le pide el director técnico. Cuando predomina la tierra, aparecen jugadores comprometidos con el trabajo, con el deber ser y con hacer las cosas de la mejor manera posible”, sostuvo.

El astrocouching permite entender a los deportistas cómo desenvolver sus virtudes en el campo de juego Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Sin embargo, aclaró que el equilibrio llega gracias a la presencia de futbolistas de otros elementos: “El fuego aporta impulso. Ahí aparecen jugadores como Lautaro Martínez o Nahuel Molina, que cambian el ritmo del partido. Después está el aire, que conecta el juego. Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, por ejemplo, ayudan a enlazar las líneas del equipo y hacen que la circulación sea más fluida”.

Incluso adelantó que, de acuerdo con el probable once que proyectaba Lionel Scaloni para el partido contra Jordania, la distribución de energías parecía modificarse. “Lo que veo es que habría un poco más de aire y de fuego, es decir, más conexión y más impulso. Mientras que la tierra quedaría concentrada principalmente en la defensa y en el arco, como una forma de sostener y proteger al equipo desde atrás”, afirmó.

¿Cómo se aplica la astrología al rendimiento de un equipo deportivo?

La especialista explicó que el trabajo con equipos deportivos se divide en distintas etapas. La primera está vinculada al autoconocimiento individual y la segunda apunta a observar cómo esas características personales impactan en el funcionamiento colectivo.

“Los bloques de la actividad son primero para autoconocimiento y después para ver cómo queda plasmado en el grupo. Es decir: esto es lo que cada uno aporta de manera individual y te sirve para trabajarlo. Después se analiza cómo somos como equipo”, enfatizó.

A partir de ese diagnóstico, se detectan las áreas más fuertes y aquellas que necesitan ser reforzadas: “Por ejemplo, podés ver que como equipo están muy fuertes en la acción, en seguir procesos o en cooperar, pero que tienen que trabajar más la flexibilidad o la comunicación”.

Ahí es donde, según remarcó, aparece el complemento del coaching. “Puede pasar que un equipo tenga que reforzar la comunicación asertiva, poner en palabras lo que hace, trabajar la oratoria o expresarse mejor. También nos pasó con equipos que había que trabajar la escucha, y eso aparece cuando hay poca agua. Si accionás y pensás todo el tiempo, ¿cuándo escuchás al otro?”, planteó.

Por eso, las actividades no se quedan únicamente en el plano astrológico. El objetivo es transformar esa lectura en herramientas concretas para mejorar la convivencia, la toma de decisiones y el rendimiento grupal.