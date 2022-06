Una azafata reveló un tip para evitar que se te tapen los oídos cuando viajás en avión: “Esto a mi me salvó”

Si bien es frecuente y sucede por motivos específicos, el hecho de que a las personas se nos tapen los oídos cuando hay un cambio de presión a la hora de viajar en avión, provoca una incomodidad difícil de explicar. Por un lado, solemos realizar una inmensa lista de estrategias para que finalmente la molestia cese. Y por el otro, comenzamos a preguntarnos si hay una solución para que esto no ocurra nuevamente. Con el fin de darle respuesta a este interrogante, una tripulante de cabina se refirió a este tema en las redes sociales y habló de un elemento esencial que debemos tener en cuenta.

El usuario de TikTok @cici_inthesky compartió un clip en el que habló de su amplia trayectoria en los aviones, uno de los medios de transporte en los que es frecuente que ocurra este problema. Allí, la mujer presentó un dispositivo llamado Eustachi, que se consigue en diversas plataformas de compras online, desde US$35.

La respuesta de una azafata ante el problema que viven muchos individuos

“¿Vos viajas en avión? Este es un producto que todos deberían tener en su bolso. Para cualquier persona que lo necesite, es una luz en la oscuridad”, introdujo la azafata en su explicación. A continuación, aseguró que es muy fácil de usar y que sirve precisamente cuando surge este inconveniente. “Sirve cuando tus hijos están gritando porque sus oídos no se destapan”, sostuvo.

Tras su introducción, explicó el paso a paso de cómo se utiliza. El mecanismo es sencillo y es muy fácil de utilizar. “Todo lo que tenés que hacer es cubrirte un orificio de la nariz y colocar el artefacto en el otro”, explicó. “Luego hay que presionar el botón y tragar saliva al mismo tiempo. De esta forma, los oídos se despejan”, agregó.

Por último, aseguró que tanto a ella como los demás empleados de la aerolínea en la que trabaja les sirve para todos los viajes que realizan. Asimismo, remarcó que su publicación no tiene relación con ningún tipo de propaganda. “Esto a mi me salvó. Amo el producto”, reconoció.

Hasta el momento, el video que compartió hace tan solo dos días ya acumuló más de 100 mil visualizaciones y miles de comentarios en los que los usuarios hablaron de sus experiencias tras vivir este intenso dolor en el oído.

El dolor de oídos al viajar en avión es una moletia que viven millones de personas Kritchanut / Europa Press

“Nunca había oído hablar de esto antes y tuve una ruptura de tímpano en un avión. El peor dolor de todos”, confió una usuaria. “Me duele mucho el oído cuando vuelo y siempre tomo un medicamento para la presión de los senos paranasales antes de volar y no me duele. Pero esta es una gran alternativa”, sostuvo otro.

Por otro lado, las personas le agradecieron por hablar de este tema y mencionaron que van a conseguir el producto en cuestión. “Dios mío, muchas gracias. Tengo tanto dolor cada vez que vuelo, luego mis oídos tardan unos días en destaparse. Gracias”, afirmó una joven. “Gracias. El 95% del tiempo estoy llorando y no puedo escuchar hasta el día siguiente. Es mucho el dolor que siento”, resaltó una persona.

Ante la gran cantidad de reacciones, la mujer se mostró alegre por la buena recepción que tuvo su publicación y respondió algunos de los mensajes. “Acabo de aterrizar de mi último vuelo del día y estoy encantada de que tanta gente esté viendo esto. Quiero que todos lo sepan”, escribió en uno de los comentarios.

Asimismo, detalló más información sobre este dispositivo e indicó que ayuda tanto en niños como en adultos: “Este producto ayuda si sus oídos no se igualan. No todo el mundo tiene este problema, depende de muchos criterios”. Por último, informó que también sirve para otro tipo de molestias. “Las personas que tienen congestión masiva y problemas de sinusitis también encontraron alivio cuando lo utilizan”, concluyó.

Más allá de este consejo que se volvió viral por la gran cantidad de personas que sufren esta dolencia, siempre es recomendable consultar con un médico especialista para que evalúe el cuadro individual del paciente y le pueda decir si esta es una buena opción o no para él.