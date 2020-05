Viviana Alvarez Carolina Otero Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020

Igual que hicieron nuestros padres con nosotros, queríamos transmitirles a nuestros hijos el amor por el río", cuenta Picky Cova cuando explica por qué esta casa es un sueño cumplido. Sus abuelos paternos eran isleños y tenían una lancha almacenera. Su padre creció en el continente, pero tuvo una casa en el Paraná Miní y emprendimientos en la zona, así que la vida en la isla, las zambullidas y hasta los mosquitos marcaron su infancia. Algo similar le pasó a Elio, su marido, que heredó la pasión por los deportes náuticos.

Cada fin de semana, Elio, Picky, su hijo de 11 y su hija de 8 se subían a la lancha para pasear, practicar wakeboard o esquí acuático y, también, para imaginar su propia casa, en la que pudieran quedarse a dormir y pasar el fin de semana.

En la galería, el espacio más vivido de la casa, se colocaron sillones (Compañía Nativa) y un ventilador (Oliver Sur). Las aberturas son de PVC con vidrio doble. Crédito: Daniel Karp

Por fin, llegó la oportunidad de comprar un terreno y de construir ese segundo hogar, su remanso. Para concretar el proyecto, tuvieron como aliado incondicional al arquitecto Damián Beccar Varela, un navegante que se animó a hacer su primera casa en el Delta. Comprometidos en reducir el impacto ambiental, optaron por una construcción en seco, con frente en siding e interior de madera, que se apoya en una platea de hormigón con una elevación de 50 centímetros.

El diseño, madurado en algunos viajes familiares, es un mix entre el estilo ribereño y los ranchos de campo australianos, con detalles cálidos y toques de modernidad. Pero más allá de las descripciones, "Casa Pi" late al ritmo de los sueños perseverantes que se hacen realidad.

"Lo primero que hicimos fue construir el muelle. Cuando todavía no había nada, veníamos a pasar el día en el terreno y pensábamos cómo sería la casa, hasta que llegaba la hora de volver con la caída del sol", nos cuenta Picky.

El piso es de deck de lapacho y el techo de chapa. Crédito: Daniel Karp

Para extender la galería se generaron dos usos diferentes: uno cubierto y otro despejado, con un jardín de granza de mármol y dos bancos, que permite la entrada de luz al living Arq. Damián Beccar Varela

Amplio y generoso como para pasar todo el día allí, este espacio tiene mesa y sillones 'Director' de guayubira arenada (Casa Galpón), barra con frente laminado y tapa de palo de rosa, parrilla con puerta guillotina de acero inoxidable hecha por el dueño de casa y horno de barro (Patagon Chef).

La madera de lapacho que se usó para los pisos de toda la casa era de las tribunas de la cancha del Club Ferrocarril Oeste. Crédito: Daniel Karp

"En el exterior, creamos volúmenes que le dan un aire moderno a la casa; pero por dentro hay una construcción fiel al lugar, con detalles como las cabriadas de madera", nos explica Beccar Varela.

El comedor está integrado a la cocina. Tiene mesa de lapacho (Antigüedades González), sillas 'Tólix' (Landmark) y sillas con fundas de tussor pintado a mano (Casa Galpón), lámpara galponera (Mercado Libre) y cortinas de gasa rústica.

Mesa baja de madera arenada (Casa Galpón). Todos los apliques amurados de vidrio son de Costado Iluminación. Crédito: Daniel Karp

Entre el siding y la madera del revestimiento, hay un relleno que garantiza una eficiente aislación. Crédito: Daniel Karp

En el living, chimenea con frente de hormigón encofrado claro. Un tablón de madera de curupay funciona como asiento o superficie de apoyo. El resto del ambiente se organizó con sillones con fundas de tussor (Casa Galpón), almohadones y mantas (La Vie Home), un banquito trenzado y una lámpara colgante (Compañía Nativa).

"Elegí el blanco y los neutros porque son cálidos y resistentes a la luz del sol. En el caso de los sillones, se lavan las fundas y ya está todo impecable otra vez".

Tomaron la idea de una casa de Melbourne: cada puerta está compartimentada y allí guardan electrodomésticos, vajilla y productos de limpieza. Crédito: Daniel Karp

El piletón 'Country' (Ferrum), la campana y la cocina industrial (Patagon Chef) refuerzan el estilo ribereño. Crédito: Daniel Karp

La cocina está separada del comedor por una barra con frente multilaminado y tapa de mármol, cuya continuidad conforma una mesada en U. En la parte interior, todo es espacio de guardado. La grifería es de Robinet.

"La idea es que los ambientes se mantengan despojados. Cuando me tiento con traer algo, me contengo para no recargar la casa".

En lugar de generar un asiento, el hueco del bow window se usó para colocar una mesa antigua que funciona como escritorio. Al lado se puso un canasto (Dharma Door) y frente a la cama un banco (La Vie Home). Crédito: Daniel Karp

Los cuartos fueron ambientados con la misma lógica elegante y despojada: sillas en lugar de mesas de luz (Eugenia Cova Muebles) y apliques en la pared. Picky, que en un momento dado se dedicó a la fabricación de muebles, rastreó y eligió cada objeto nuevo, recuperado o heredado, que también se pueden ver en su cuenta de Instagram Casa.pi .

El escritorio es de Compañía Nativa y el tapiz de hilo y yute fue traído de Australia (Dharma Door). Crédito: Daniel Karp

¡Qué difícil encontrar ventiladores de techo con lindo diseño! Estos van perfecto (Oliver Sur). Crédito: Daniel Karp

En el baño principal y en el de huéspedes, optaron por pisos calcáreos con diseños en blanco y negro (Gatti), muy bien acompañados por azulejos 'Subway', un lavatorio nuevo, pero de estilo antiguo, y un espejo (Eugenia Cova Muebles).

En el dormitorio de huéspedes, fundas de edredón y de almohadas color gris (La Vie Home). Mesa de luz (Casa Galpón). Crédito: Daniel Karp

El cuarto de los chicos y el de huéspedes comparten el baño, con el mismo piso de lapacho en la zona menos húmeda, lavatorio 'Versailles' (Ferrum) -que le da un toque antiguo-, un espejo vintage (Eugenia Cova Muebles) y un banco de madera (Antigüedades González).

"Picky, que sabía muy bien lo que quería, le puso estilo a la decoración; Elio coordinó cada paso de la obra y compró una lancha para movernos en el río. Formamos un muy buen equipo".

Qué tener en cuenta al construir junto al río, por Damián Beccar Varela

"Tirarse a la pileta, conocer a los isleños y confiar en ellos. Hay excelentes proveedores". Crédito: Daniel Karp

"Estar preparado para escuchar los mensajes del río, las corrientes, las lluvias. Si se trata de imponer sistemas que no son acordes al lugar, la naturaleza y la gente te lo harán saber". "Hablar con el equipo de trabajo y explicarles cuáles son las particularidades del lugar y de la obra. En nuestro caso, pasamos muchos días viviendo in situ . "Observar antes de definir un sistema de construcción. En este caso, recorrimos bastante y vimos que la madera como el tingladillo, que se usa mucho, demanda bastante mantenimiento". "Algunas cosas que se pueden hacer para respetar el ecosistema: usar maderas de reforestación, apoyar la construcción sobre pilotes y evitar los fletes pesados".