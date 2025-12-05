Una reforma espectacular que llenó una casa familiar de luz, vistas y calma

En Villa Urquiza, dos arquitectas conservaron el espíritu barrial de la vivienda y, a su vez, la abrieron a nuevas posibilidades para sus flamantes dueños
“Cuando la familia comenzó a agrandarse, nuestros clientes buscaron expandirse, y pasaron de un departamento a una casa con un jardín, sin irse demasiado lejos”, nos cuentan las arquitectas Camila Castillo y Joy Zimmerman, al frente del estudio Ideï Arquitectura.
Por fuera, la vivienda quedó casi igual, con su fachada y escalera de acceso desde la entrada empedrada. Por dentro, las arquitectas emprendieron una gran transformación que, sin embargo, cuidó la impronta original de barrio residencial porteño.
El foco del proyecto estuvo puesto en generar ambientes más luminosos (empezando por cambiar el piso de lajas negras del sector social) y en conectarlos con el espacio verde trasero, una gran oportunidad para pasarla bien que había sido desperdiciada previamente.
“El jardín estaba medio negado; hoy, en cambio, se ve como un cuadro desde adentro, y se usa muchísimo. Lo mismo ocurre en el interior: logramos muchas situaciones distintas, todas vivibles y de disfrute”.
“En el primer piso, la planta social está no solo elevada sino también, retirada, lo que nos permitió tener privacidad aun potenciando la apertura a la calle”.
“Para los dueños de casa era muy importante hacer de la cocina el lugar central. Si bien la integramos al living y al comedor, también la retiramos, para que no fuera lo primero que se viera al entrar”, explicaron.
“Este ambiente tenía una bow window de vidrio repartido y media altura. De eso pasamos a un ventanal de piso a techo que se abre casi por completo al balcón-terraza”.
Todos los pisos del espacio social son de hormigón alisado de 5 cm de espesor; mientras que en el living-comedor tiene juntas, en la cocina es liso.
El playroom
“Uno de los grandes cambios que hicimos durante la reforma fue en este ambiente, donde había un altillo que tapaba todo. Al limitar la escalera –que seguía hacia arriba– y desmontar el cielo raso, logramos un family de doble altura".
Dormitorio principal
En la suite principal, que mantuvo su ubicación, el mayor esfuerzo se lo llevaron el nuevo vestidor y el baño, que cambió por completo.
Dormitorio infantil
“Unimos el baño y el cuarto infantil llevando el color del revestimiento y la forma curva de los espejos a los detalles pintados de la pared y a otros objetos”, nos dijeron las arquitectas acerca de este ambiente.
Gran antes y después
Las arquitectas hicieron transformaciones significativas que no solo renovaron la estética, sino que potenciaron la luminosidad, las vistas y la sensación de tranquilidad en la vivienda unifamiliar.
En el caso de la cocina, la trasladaron a la pared siguiente, para que quedara un espacio más cómodo, iluminado y conectado con el resto del ambiente.
En el living, el piso antes era de lajas negras y la chimenea de ladrillo visto. Quisieron mantener el hogar, pero actualizándolo: desmontaron el estante y pintaron el frente de negro, tomando el color que solía predominar en el ambiente.
En el dormitorio principal, mantuvieron la forma y el estilo de las ventanas, pero con una refrescadita: reemplazaron las carpinterías, eliminaron el revestimiento de piedras y colgaron las cortinas desde el cielo raso.
En el playroom, los antiguos techos inclinados de madera se pintaron de blanco, una elección que no solo moderniza el espacio, sino que además aprovecha su capacidad para reflejar la luz, logrando un ambiente mucho más luminoso y acogedor.
La reforma marcó realmente un antes y un después: sin perder la esencia original, la casa se transformó en un espacio luminoso, conectado con el verde y pensado para disfrutar cada rincón.
