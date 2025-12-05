Una reforma espectacular que llenó una casa familiar de luz, vistas y calma

En Villa Urquiza, dos arquitectas conservaron el espíritu barrial de la vivienda y, a su vez, la abrieron a nuevas posibilidades para sus flamantes dueños

“Cuando la familia comenzó a agrandarse, nuestros clientes buscaron expandirse, y pasaron de un departamento a una casa con un jardín, sin irse demasiado lejos”, nos cuentan las arquitectas Camila Castillo y Joy Zimmerman, al frente del estudio Ideï Arquitectura.

La fachada de ladrillo de la casa se mantuvo sin cambios. MAGALI SABERIAN

Por fuera, la vivienda quedó casi igual, con su fachada y escalera de acceso desde la entrada empedrada. Por dentro, las arquitectas emprendieron una gran transformación que, sin embargo, cuidó la impronta original de barrio residencial porteño.

Con mesa y el sillón (Taller A Prima) sumados a la manta (Lote Propio), todo listo para disfrutar de la terraza. MAGALI SABERIAN

El foco del proyecto estuvo puesto en generar ambientes más luminosos (empezando por cambiar el piso de lajas negras del sector social) y en conectarlos con el espacio verde trasero, una gran oportunidad para pasarla bien que había sido desperdiciada previamente.

Sillón y mesas (Ideï). Almohadones (Lote Propio e Hilo). Alfombra (Elementos Argentinos). Bandeja (Oromanta). Estantes de kiri, plantas y macetas (Ciudad Naturaleza). MAGALI SABERIAN

“El jardín estaba medio negado; hoy, en cambio, se ve como un cuadro desde adentro, y se usa muchísimo. Lo mismo ocurre en el interior: logramos muchas situaciones distintas, todas vivibles y de disfrute”.

Camila Castillo y Joy Zimmerman, socias de Ideï Arquitectura a cargo del proyecto de reforma. Esferas de madera (Vienede) y cuenco de cerámica (ThiaraK). Mesa de madera (Doti). Cortinas (Hilo). MAGALI SABERIAN

“En el primer piso, la planta social está no solo elevada sino también, retirada, lo que nos permitió tener privacidad aun potenciando la apertura a la calle”.

Detrás de este panel rebatible –con estantes para libros– está el bajoescalera, donde crearon un espacio de guardado. En el comedor, mesa (Ideï Arquitectura) con tapa de Silestone ‘Posidonia Green’ (Marmolería Cervaiole) y lámpara de techo (Huup). Magalí Saberian

“Para los dueños de casa era muy importante hacer de la cocina el lugar central. Si bien la integramos al living y al comedor, también la retiramos, para que no fuera lo primero que se viera al entrar”, explicaron.

Alzada y mesada de Dekton ‘Aura’ (Marmolería Cervaiole). Sobre la isla con pie enchapado en roble americano (Ideï), bandeja de fibras naturales (Naclato). Banquetas (El Yeite). Lámparas colgantes (DA Iluminación). Carpinterías de aluminio negro (Aberturas Susino). MAGALI SABERIAN

“Este ambiente tenía una bow window de vidrio repartido y media altura. De eso pasamos a un ventanal de piso a techo que se abre casi por completo al balcón-terraza”.

Mueble de cocina (Ideï) de MDF laqueado en gris con tiradores semicirculares (Ponthus). El divisor varillado oculta la escalera que baja al garage y el lavadero. Magalí Saberian

Todos los pisos del espacio social son de hormigón alisado de 5 cm de espesor; mientras que en el living-comedor tiene juntas, en la cocina es liso.

El playroom

Butaca con almohadón de pana verde (Lote Propio), alfombra (Elementos Argentinos). Mesa de arrime de materiales reciclados (Par en Par), vela (Etherea). En los estantes, plantas y macetas (Ciudad Naturaleza). Cortinas (Hilo). MAGALI SABERIAN

“Uno de los grandes cambios que hicimos durante la reforma fue en este ambiente, donde había un altillo que tapaba todo. Al limitar la escalera –que seguía hacia arriba– y desmontar el cielo raso, logramos un family de doble altura".

Un antiguo altillo, ahora más pequeño pero funcional. Actualmente se utiliza como oficina, accesible mediante una nueva escalera lateral. MAGALI SABERIAN

Dormitorio principal

En la suite principal, que mantuvo su ubicación, el mayor esfuerzo se lo llevaron el nuevo vestidor y el baño, que cambió por completo.

Cama con respaldo esterillado (Yūgen) y ropa de cama (Hilo). Mesas de noche (Boulevard Furniture). Alfombra (Elementos Argentinos). Plantas y macetas (Ciudad Naturaleza). Banco de madera (Par en Par). Cortinas (Hilo). MAGALI SABERIAN

En el baño en suite, piso y revestimiento del box en porcelanato ‘Reload Grey’ y, en la pared del espejo, porcelanato ‘Fika Finger White 31’ (todo de Syria Cerámicos). Mueble enchapado en roble americano (Ideï) con mesada de Silestone ‘Blanco Norte’ (Marmolería Cervaiole), bachas de apoyo (Piazza) y grifería (Ponthus). Banco de madera (Naclato). MAGALI SABERIAN

Dormitorio infantil

“Unimos el baño y el cuarto infantil llevando el color del revestimiento y la forma curva de los espejos a los detalles pintados de la pared y a otros objetos”, nos dijeron las arquitectas acerca de este ambiente.

Ropa de cama y cortinas (Hilo). Alfombra (Elementos Argentinos). Taburete de material reciclado (Par en Par). MAGALI SABERIAN

Piso y revestimiento de porcelanato ‘Reload Grey’ y revestimiento cerámico ‘Incepa Ombre Satin Lake Azul 7’ (todo de Syria Cerámicos). Mueble enchapado en roble americano (Ideï) con mesada de Silestone ‘Blanco Norte’ (Marmolería Cervaiole), bachas de apoyo (Piazza) y grifería de pared (Ponthus). MAGALI SABERIAN

Gran antes y después

Las arquitectas hicieron transformaciones significativas que no solo renovaron la estética, sino que potenciaron la luminosidad, las vistas y la sensación de tranquilidad en la vivienda unifamiliar.

Escalera funcional y minimalista con un diseño que optimiza espacio y aporta calidez. MAGALI SABERIAN

En el caso de la cocina, la trasladaron a la pared siguiente, para que quedara un espacio más cómodo, iluminado y conectado con el resto del ambiente.

En el living, el piso antes era de lajas negras y la chimenea de ladrillo visto. Quisieron mantener el hogar, pero actualizándolo: desmontaron el estante y pintaron el frente de negro, tomando el color que solía predominar en el ambiente.

En el dormitorio principal, mantuvieron la forma y el estilo de las ventanas, pero con una refrescadita: reemplazaron las carpinterías, eliminaron el revestimiento de piedras y colgaron las cortinas desde el cielo raso.

En el playroom, los antiguos techos inclinados de madera se pintaron de blanco, una elección que no solo moderniza el espacio, sino que además aprovecha su capacidad para reflejar la luz, logrando un ambiente mucho más luminoso y acogedor.

La reforma marcó realmente un antes y un después: sin perder la esencia original, la casa se transformó en un espacio luminoso, conectado con el verde y pensado para disfrutar cada rincón.