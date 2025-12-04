Sin obra, te mostramos cómo se renovó un departamento con terraza en un espacio con mucha elegancia, color y arte

Una interiorista acompañó a una joven familia en el paso de su primer hogar a un piso donde la sofisticación convive con frescos contrastes

“No queremos que sea formal”, fue el primer pedido de los dueños de casa. Y, a continuación, doblaron la apuesta: “Y tampoco queremos hacer obra”. La interiorista Rosa Benedit tenía ante sí un desafío mayúsculo para el que, sin embargo, estaba bien preparada.

En el living, los modelos terminados de los sillones, para los cuales Rosa hizo miniaturas en plastilina para mostrarles a los dueños cómo serían. Pompi Gutnisky

Con un legado familiar vinculado al arte y la arquitectura (hija del maestro Luis Benedit, nieta del arquitecto Alberto Prebisch), se formó en Francia y trabajó en Yves Saint Laurent y en la Ópera de París antes de volver a Buenos Aires para profundizar en el desarrollo textil y consolidarse en el diseño interior.

Sofá modular (Rosa Benedit) con almohadones (Good Luck Casa). Escultura de reptil en resina epoxi, del argentino Pablo Suárez. Pompi Gutnisky

Con ese bagaje abordó la reforma del hogar de esta familia joven con dos hijos de 5 y 7 años. “Ellos venían de un departamento más chico e informal. Mudarse acá fue un cambio importante, como que estaban haciendo un upgrade en todo sentido”.

Rosa Benedit, a cargo del interiorismo, es una diseñadora argentina especializada en moda, textiles y decoración, reconocida por su enfoque creativo en el uso del color y las texturas. Pompi Gutnisky

El plus fue la importante colección de arte a la que pudieron acceder en la última etapa del proceso y que reveló una grata sorpresa para Rosa, porque incluía varias obras de su padre. “Fue un trabajo lindísimo, con muy buenos clientes que se coparon y confiaron. Así, pude crear libremente siguiendo sus consignas, y por eso el resultado nos representa”.

Mesas bajas vintage (Santiago del Campo). Lámpara ‘Arboretum’ con siete luces (Estudio Molé). Pompi Gutnisky

“Me gusta tener una reunión en la casa del cliente para ver sus cosas y captarle la onda. En general, nadie quiere aburguesarse, pero hay que encontrar ese equilibrio tan personal entre lo elegante y lo canchero”.

Butaca de Mariano Ruffo en madera recuperada y mesita de mármol (todo de Casa Social). Muebles de exterior (Increa). Pompi Gutnisky

Las dimensiones del departamento permitieron sectorizar los espacios definiendo un área social donde predominan el arte y el diseño de autor, separada del comedor diario y del sector más relajado para compartir con los chicos.

Escultura montada en la pared y obra sobre el vajillero, ambas de Luis Benedit. Lámpara de mesa ‘Dúo’ (Juan Diciervo) y candelabros diseñados por Julián Prebisch (Casa Social). Pompi Gutnisky

El proyecto de la reforma avanzó sin disponer de la colección de arte, de ahí que los ambientes (con excepción de la cocina y un cuarto infantil de color) sean cajas neutras en un off white perfectamente adaptable a las obras que llegaron al final.

Luminarias colgantes ‘Cloud’, mesa de comedor (Paul) y sillas ‘Clio’ en roble macizo y cuero (Federico Churba). Pompi Gutnisky

La cocina

Frente al desafío de renovar este espacio sin cambiar muebles ni revestimientos, a Rosa se le ocurrió armar una cápsula de color.

Apliques ‘Dowa’ (Chase Lighting), lámpara ‘Indra’ en petiribí con pantalla regulable (Dimm) y banquetas (Tortuga.ar). Pompi Gutnisky

“Sacamos las puertas, las mandamos a laquear y unificamos con un celeste que toma el protagonismo y te envuelve desde el cielo raso”.

Conservando la distribución original, así como también el mobiliario y los revestimientos, en la cocina Rosa renovó los frentes y tiradores de alacenas y bajomesadas. Pompi Gutnisky

Todo conectado

En el departamento, el playroom y el comedor diario se vinculan armoniosamente con la cocina de tonos azules y el dormitorio infantil, pintado en un vibrante amarillo.

Velador ‘Maja’ en color mostaza (Manifesto Design Store). Obra de David Maggioni. Sofá existente retapizado con almohadones en terciopelo y en tussor cuadrillé (Good Luck Casa). Pompi Gutnisky

Para el comedor diario, se eligió un banco fijo, que ocupa menos espacio que las sillas y permite aprovechar el rincón y sumar más lugares.

En el comedor diario, mesa ‘Maly’ laqueada (Doma) y colgantes ‘Teresa’ impresas en 3D (Dimm). Pompi Gutnisky

Cuarto de niños

El dormitorio de los hermanos de cinco y siete años se actualizó con amarillo y, al igual que en la cocina, el color cubrió las paredes, los muebles y el cielo raso.

Mesa de luz varillada (Tad Estudio) y lámpara ‘Dopo’ con base de guatambú (Increa). Pompi Gutnisky

En la vasta colección de los dueños, Rosa encontró piezas de su padre, el artista Luis Benedit. “Había mucho de mi niñez, como el cuadro de Tintín, que nos encantaba. Fue muy lindo porque, además, cuando hay tanta obra, te podés dar el lujo de colgarlo en un cuarto infantil”.

En este dormitorio, se sumaron nuevos tiradores pintados a mano diseñados por Rosa Benedit. Pompi Gutnisky

Dormitorio principal

La suite mantiene el concepto de caja neutra, con placares que tienen las puertas y los cajones entelados en rafia, además de tiradores de formas orgánicas.

Grabado enmarcado (Fábrica de Estampas). Respaldo en tono verde eucalipto y mesas de luz laqueadas (todo de Rosa Benedit) con veladores ‘Vibe’ (Dimm), manta (Agave), y alfombra (Rugit). Pompi Gutnisky

Los rojos, azules y verdes en la zona de la cama funcionan como una vibrante isla de color.

Silla ‘Clio’ (Federico Churba). Escritorio ‘Samurai’ de madera maciza (Marini Estudio). Pompi Gutnisky

En todos los ambientes se complementaron los spots existentes con artefactos bien elegidos; algunos, como los faroles del baño, diseñados especialmente por Rosa. “Tener varios puntos de luz es lo que le da clima a un espacio”, asegura.

El baño con faroles diseñados por Rosa y un cuadro de Luis Benedit. Pompi Gutnisky

Este espacio también hizo un cambio radical sin obra: se mantuvo el mármol negro del piso y las mesadas, pero acompañado de un nuevo enchapado en madera y un zócalo alto con cerámicos facetados. El broche de oro es el cuadro de Luis Benedit de fondo.

La terraza

La malla de chapa perforada con efecto óxido filtra el panorama de cables sin recurrir a una pared. Pompi Gutnisky

Para mitigar la frialdad de este ambiente, se eligió un color borravino en divina combinación con el verde de las plantas. Como en el interior los ventanales dejaban poca superficie para intervenir, el cielo raso se cubrió con tela y se le aplicó un dibujo de varillas que corta y da ritmo.

La parrilla tiene cerramiento en chapa oxidada con mesada de granito negro, igual que la barra. Completan la mesa baja de chapa (Aika) y sillones de exterior. Pompi Gutnisky

Ubicada en el último piso del departamento, la terraza privada cuenta con un deck de PVC restaurado.

Para los almuerzos a resguardo del viento, se equipó el interior con una mesa de comedor, sillas de teca modelo ‘Navi’ (Coin Vert) y dúo de colgantes metálicos con pantalla de algodón natural (CápsulaLamp). Pompi Gutnisky

“Queríamos que este nivel diera la sensación de vacaciones, en contraste con la elegancia de las áreas sociales de abajo. Usamos textiles, trenzados, cañas, fibras naturales... Como si fuera un hotel en Bali”.