Una casa con celosía árabe se convirtió en un oasis urbano que combina naturaleza y diseño

El hogar familiar de 434 m2 invita a bajar el ritmo vertiginoso de la ciudad con espacios abiertos, luz natural y una vegetación que se funde con la arquitectura

“Nos imaginamos un hogar que mejore la calidad de vida de quienes lo viven. Durante casi tres años trabajamos para dar forma a una casa unifamiliar cómoda y armoniosa”, nos contó el equipo de Bernardes Arquitetura sobre este proyecto de diseño e interiorismo ubicado en el centro de San Pablo, Brasil.

La casa se protege de la calle y se abre por completo hacia el jardín interior. PEDRO KOK

“Fue un proceso creativo orgánico y sin prisas, donde el espacio se reveló poco a poco, construyendo una narrativa emocional entre el lugar y quienes lo habitan”, dijo el arquitecto Thiago Bernardes de la casa de 434 m2.

Ambientes continuos

Debido al clima cálido de San Pablo, los espacios exteriores se vuelven importantes a la hora de diseñar un proyecto de estas características. PEDRO KOK

“Este proceso vivo le dio al conjunto capas y, sobre todo, alma. El resultado es una atmósfera única y acogedora, donde cada objeto cuenta su historia. Fue un proyecto de escucha: al espacio, a las personas y al tiempo”, relató Camila Tariki, a cargo del interiorismo.

Una cocina que se abre al exterior con un diseño innovador que fusiona funcionalidad y naturaleza, transformando el acto de cocinar en una experiencia al aire libre. Pedro Kok

En la gran galería, una mesada de granito con pileta, anafe y espacio de guardado: ideal para recibir en casa.

La galería exterior conecta el interior y la naturaleza: cubierta de madera y estructura metálica genera continuidad visual, mientras el mobiliario lineal y la vegetación integrada refuerzan la sensación de apertura y confort. Pedro Kok

Los espacios sociales de la casa se ubican en la planta baja, mientras que los privados están en el nivel superior. En su diseño, los arquitectos buscaron que tanto las áreas internas como las externas quedaran totalmente integradas.

Los arquitectos optaron por un diseño abierto y flexible que diluye los límites entre interior y exterior. PEDRO KOK

Para los arquitectos, la confianza del cliente fue esencial. No hubo una entrega final con todo listo: las piezas fueron llegando, probándose y encontrando su lugar. Algunas se quedaron, otras no.

Cada pieza fue especialmente seleccionada por el equipo de arquitectos e interioristas de Bernardes Arquitetura. PEDRO KOK

“Cada pieza fue cuidadosamente seleccionada en mercados, anticuarios y tiendas de diseño. Algunas fueron encontradas por casualidad en viajes, mientras que otras esperaron meses para ser halladas”.

Con el uso de la madera, buscaron generar la sensación de calidez en los diferentes espacios. PEDRO KOK

El piso de granito está presente tanto en la galería como en el living-comedor. Junto con los paneles de vidrio móviles, favorecen la continuidad y la integración de los ambientes.

En los laterales, la vegetación envuelve suavemente los volúmenes y atenúa sus líneas rígidas, aportando dinamismo a la fachada. PEDRO KOK

“Desde un comienzo, pensamos en límites sutiles entre los espacios interiores y exteriores para permitir que la casa se abriera completamente a la naturaleza”, contaron los arquitectos.

En su amplia galería y jardín, la vegetación se abre paso, acercando el paisaje a los propietarios y generando espacios frescos y sensoriales. Pedro Kok

La terraza

El paisajismo, diseñado por Rodrigo Oliveira, fue esencial para crear la sensación de oasis urbano. Los jardines se integran visualmente con las galerías y la terraza, creando un marco verde que envuelve la vivienda.

Arriba, una pequeña oficina con amplia vista a las copas de los árboles y al jardín. Pedro Kok

“La casa tiene un diseño atemporal y con el paisajismo quise complementar esa esencia, creando una atmósfera acogedora que se integrara de forma orgánica a la arquitectura”, contó Oliveira.

Oficina con diseño cálido y funcional: madera en el cielorraso y mobiliario que aporta continuidad y textura, mientras que la luz natural refuerza un ambiente armónico. PEDRO KOK

Junto a la oficina, un área descubierta que se utiliza como gimnasio, espacio de meditación o rincón de lectura. “El diseño de la terraza reafirma la idea de la naturaleza como elemento estructural del proyecto”.

Entre los árboles y parcialmente cubierta, la terraza brinda un refugio íntimo para momentos de concentración y calma. PEDRO KOK

La planta alta

Las suites orientadas al noroeste cuentan con balcones integrados al jardín y vistas abiertas al exterior.

La mayoría de los ambientes se revisten con pisos de madera de cumarú, que aportan calidez y se integran armónicamente con la carpintería y los tejidos naturales. Pedro Kok

Fachada funcional

Una estructura blanca de fibra de vidrio envuelve el piso superior como una piel liviana para tamizar la luz y las vistas, creando sombras cambiantes que aportan movimiento y textura.

La fachada incorpora una celosía muxarabi, recurso árabe tradicional usado históricamente para controlar luz y temperatura en climas cálidos. PEDRO KOK

Esta reinterpretación contemporánea del “muxarabi” (celosías tradicionales árabes) no solo protege sino también conecta la casa con su entorno, convirtiendo la arquitectura en un telón de fondo donde la vida se despliega con naturalidad.