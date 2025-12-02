Te mostramos cómo se transformó un monoambiente en un espacio con estilo y confort de hotel boutique

Con decisiones acertadas, una arquitecta convirtió un pequeño departamento en un ambiente amplio y sofisticado, con tonos neutros, muebles a medida y curvas que realzan la armonía

“Cuando me contactó el dueño, el departamento estaba totalmente vacío. Como no vive en la ciudad, quería un espacio confortable y sofisticado como una suite de hotel, para usar cada vez que estuviera de visita”, señala la arquitecta Aldana Albo, dueña de Estudio Aldo, sobre este particular monoambiente de 45 m2 en pleno Palermo.

Una de las paredes se recubrió con melamina texturada dentro de la escala de los neutros. El sillón y las sillas de la barra son de pana cruda y gris oscuro (Estudio Aldo). Maia Croizet

Diseño inteligente

“Los principales lineamientos fueron que sea un espacio cómodo, funcional y estético”, cuenta Aldana, que aprovechó cada m2 para darle vida a este monoambiente sin alma.

Todos los muebles fueron hechos a medida por Estudio Aldo. Se priorizaron las líneas curvas y elementos que no interrumpan las vistas, sino que las amplíen. Maia Croizet

Para lograr el “efecto hotel”, se eligieron elementos simples y una paleta neutra con toques verdes, evitando sobrecargar el ambiente y manteniendo amplitud visual.

Para las paredes eligieron un tono gris claro, que se replicó en el rack TV flotante (Estudio Aldo). Espejo (Aura Home) y objetos decorativos (Organizza). Maia Croizet

“El desafío de trabajar en un espacio con pocos metros es que no se te venga encima el departamento. Al ser chico tenés el riesgo de que cualquier cosa que pongas puede quedar cargada y generar pesadez visual”.

La mesa ratona es de petiribi y mármol, el mismo que se utilizó para la barra. “Todo está emparentado”, dice la arquitecta. Maia Croizet

Divisiones

Para el área de estar, se diseñó un sillón de pana que dialoga con el respaldo de cama. Maia Croizet

“Los materiales y las texturas también se trabajaron en función de la comodidad”, explica Albo. Para darle fluidez a la circulación, la arquitecta partió de dos divisiones estratégicas: una, que separa la cocina del área del living; y otra, para el dormitorio.

Detalle de las cintas de madera de petiribí que dividen el dormitorio de la sala de estar. El espacio cuenta con muy buena luz natural que ingresa a través de un patio encantador. Maia Croizet

“Lo más disruptivo es el divisor de madera: son cintas entretejidas en petiribí que proyectan un juego de luz y sombra muy lindo”.

Al ingresar al departamento, se accede a la cocina hacia la derecha. La barra se trabajó con líneas curvas que facilitan la circulación. La base es varillada y laqueada en el mismo tono del mueble de la TV (Estudio Aldo). Maia Croizet

“El espacio de la cocina era muy pequeño, tenía una bacha y una mesada chica. La idea de la barra fue una muy buena solución para generar una separación con el resto del ambiente y para ganar espacio de guardado”.

La heladera se recubrió con melamina para generar más espacio de guardado. Luminarias (Dimm) y plantas (Bolton Home). Maia Croizet

“Me gusta usar melamina texturada porque no tenés sorpresas: es homogénea, hay muchos modelos y suele ser más económica que la madera enchapada; y el resultado es superior”.

El monoambiente cuenta con un pequeño patio que aporta circulación de aire y mucha luz natural. “A pesar de que el departamento era muy luminoso desde el comienzo, trabajamos mucho en su iluminación: hicimos instalaciones nuevas, colocamos rieles, colgantes en la barra y tiras LED”.

Suite

El mueble flotante para la TV aporta liviandad. Hecho a medida en madera maciza y hierro laqueado en gris, incluye iluminación en estantes y base. Maia Croizet

Para replicar la atmósfera de un hotel, Albo optó por textiles suaves y mobiliario minimalista. “Las mesas de luz son redondeadas y sin cajones: queríamos algo que tenga su impronta pero que no sea muy cargado”.

Respaldo y base de cama en pana crudo y mesas de luz en madera paraíso teñida en gris oscuro (Estudio Aldo). Textiles (Philomena Home) y luminarias torneadas (Dimm). Maia Croizet

El mismo lenguaje: tanto la mesa de luz como la luminaria son torneadas. El divisor de madera actúa como separador, pero es permeable al paso de la luz. Maia Croizet

Un oasis

La gran sorpresa de este monoambiente es un pequeño patio que, en su versión original, no tenía nada de gracia.

La paleta de neutros y verde, también en el patio. Plantas artificiales (Bolton Home). Maia Croizet

Para ampliar la sensación de espacio, la arquitecta diseñó un banco de cemento con fogonero, que genera apertura y continuidad visual. “Como el área era reducida, la mejor forma de extender las vistas fue incorporar este banco con canteros para sumar verde”.