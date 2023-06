El desgarrador llanto de una profesora al contar cómo la tratan sus alumnas: “No doy más”

escuchar

Una joven profesora chilena se viralizó esta semana luego de hacer un descargo TikTok acerca del constante maltrato que recibe por parte de sus alumnas a la hora de enfrentar la clase de educación física.

La tiktoker trasandina conmovió a todos en redes sociales con el desgarrador relato de lo que le tocó vivir en un colegio. “Les voy a hablar de algo que para mí es muy importante y lo encuentro atroz que me haya ocurrido hoy. Nunca me había pasado algo así”, introdujo Akalia, quien estudia pedagogía en educación física.

Una profesora lloró desconsolada al contar cómo la maltratan sus alumnas

La profesora que hacía sus prácticas en un colegio manifestó: “No doy más. Tengo un curso que es 7mo básico y en verdad hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo”. Luego explicó cómo es el maltrato que recibe: “Yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran. Me miran y siguen conversando. También me responden ‘no’ cuando les doy una consigna”.

Además, comentó que cuando hacen las actividades no las repiten y en vez de eso se ponen a jugar y conversan. “Yo les he explicado miles de veces que el respeto es lo más importante. Y no solo porque soy su profesora, sino porque soy una persona”, señaló angustiada.

La docente aseguró que las alumnas se burlan de ella. “Entre ellas se secretean, me miran y se ríen. Se tiran miradas, cosas raras que yo logro entender porque también tuve su edad y se ríen de mí”, aseveró, angustiada.

Por último, la joven explicó que hacía el video para concientizar a los padres de que les den una buena educación a sus hijos en los hogares. “Este video lo hice más que nada desahogarme. Hoy día lloré. Esto me tiene super mal y la idea no es darles pena”, concluyó.

No obstante, aclaró que no todas las niñas que tiene como alumnas son así, sino que son un grupo las que se portan mal.

Akalia contó que el segundo semestre lo podría hacer en otro colegio Instagram: @ _alerd

La publicación llegó a más de 200 mil likes en la red social y recibió muchos mensajes de apoyo en este difícil momento que atraviesa y algunos consejos de parte de colegas que vivieron la misma experiencia.

“¡Qué terrible! También soy profe de educación física, odié hacer clases en colegio... Les puse 1 a todos y cambio todo. ¡Fuerza amiga”; “Me conmovió tanto tu sentir, le mostré tu video a mi hijo que va a 6to, para que sea consciente de lo que los profes pasan con un curso que parece Jumanji”; “Coleguita, los 7mos son super complejos, pero deberías tener un profe guía que te apañe o alguien del colegio. No tienes por qué pasar por eso”; “Te entiendo mucho, te sugiero pedirle apoyo al profesor jefe y a convivencia escolar de tu colegio”, fueron algunos de los mensajes con más likes.

Sin embargo, la historia pareciera tener final feliz, ya que la joven, en su cuenta de personal de Instagram, contó que la universidad a la que asiste tomó la determinación de que continúe con sus prácticas en otro colegio en el segundo semestre.

LA NACION