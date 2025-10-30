LA NACION

Una de las claves para la longevidad saludable está en cómo desayunás: así tenés que empezar el día

Como regla general, es fundamental evitar los comestibles ultraprocesados y priorizar proteínas, grasas saludables y fibra

El País (Uruguay)
Lo que comés al despertar puede influir en tu energía, longevidad y envejecimiento saludable más de lo que parece.

Te explicamos cómo debería ser un desayuno ideal para promover una vida larga y con buena calidad según la evidencia científica sobre longevidad, metabolismo y salud cardiovascular:

Principios generales del desayuno “longevo”

Los estudios sobre poblaciones longevas —como las Zonas azules (Okinawa, Cerdeña, Icaria, Nicoya, Loma Linda)— muestran que el desayuno ideal tiene en común tres cosas:

  • Es ligero pero nutritivo. No busca que te atiborres, sino alimentar las células con nutrientes de alta calidad.
  • Incluye alimentos naturales y poco procesados. Este desayuno evita ultraprocesados como la peste, harinas blancas y azúcares añadidos.
  • Contiene proteínas, fibra y grasas saludables. Eso estabiliza el azúcar en sangre, reduce la inflamación y favorece la saciedad.

Qué incluir en un desayuno para la longevidad

Fuentes de proteína de calidad

El Yogur es rico en probióticos
El Yogur es rico en probióticos(Fuente: iStock / Oleksandr Todorov)

Fundamental para conservar masa muscular y metabolismo activo con la edad.

  • Yogur natural o kéfir (ricos en probióticos).
  • Huevos (2-3 veces por semana).
  • Tofu, tempeh o legumbres (si seguís una dieta vegetal).
  • Frutos secos (nueces, almendras, pistachos).

(Evitá embutidos, fiambres o carnes procesadas).

Frutas frescas de estación

La fruta aporta antioxidantes, fibra y polifenoles
La fruta aporta antioxidantes, fibra y polifenolesFreepik

Aportan antioxidantes, fibra y polifenoles que combaten el envejecimiento celular.

  • Las frutas con pigmentos intensos (arándanos, frutillas, granada, uvas moradas) son las más protectoras.
  • Una o dos porciones por día es ideal.

Si tenés resistencia a la insulina o diabetes, priorizá frutas con bajo índice glucémico (manzana, pera, frutos rojos, kiwi).

Fibra y carbohidratos complejos

Mantienen la glucosa estable, mejoran la microbiota intestinal y reducen el riesgo cardiovascular.

  • Avena integral, pan de centeno o de masa madre, quinoa cocida, chía o lino molido.
  • Podés preparar porridge de avena con frutas, yogur y semillas, o una tostada integral con aguacate y huevo.

(Evitá cereales de desayuno industriales y panes blancos).

Grasas saludables

La palta es una grasa saludable (imagen ilustrativa)
La palta es una grasa saludable (imagen ilustrativa)(Foto: FreeP!K)

Son clave para la longevidad y la función cerebral.

  • Aceite de oliva virgen extra.
  • Frutos secos, semillas, palta.
  • Pescado azul (salmón, sardina, caballa) si desayunás salado.

Hidratación inteligente

Antes del café o té, empezá con un vaso de agua (puede ser tibia con unas gotas de limón).

  • Café o té verde sin azúcar son fuentes de antioxidantes y mejoran la longevidad si se consumen con moderación.
  • Evitá los jugos industriales o bebidas con azúcar.

Ejemplos de desayunos “longevos”

Opción 1 (tipo mediterráneo)

  • Avena cocida con yogur natural
  • Arándanos y nueces picadas
  • Café o té verde

Opción 2 (salado)

  • Tostada integral con palta y huevo pochado
  • Tomate cherry y aceite de oliva
  • Infusión o café negro

Opción 3 (vegetal y probiótica)

  • Kéfir con semillas de chía, manzana rallada y canela
  • Un puñado de almendras o nueces
  • Té de jengibre

Cuándo desayunar

Idealmente:

  • Entre 30 y 60 minutos después de despertarte.
  • Evitá comer “sin hambre”. Escuchar tus señales internas mejora la sensibilidad a la insulina.
  • Algunas personas practican ayuno intermitente (desayuno más tardío), lo cual también puede favorecer la longevidad si se hace bien y sin déficit nutricional.

En resumen, un desayuno para vivir más y mejor debe ser:

  • Natural, equilibrado y rico en antioxidantes.
  • Con proteínas, fibra y grasas buenas.
  • Bajo en azúcar, harinas refinadas y procesados.
  • Para decirlo de otra manera: menos paquetes, más comida.
