Una influencer se hartó de las críticas por mostrarse en traje de baño y publicó un lapidario mensaje

Una influencer mostró la cantidad de mensajes llenos de “odio” que recibe todos los días en las redes sociales sobre su cuerpo, y reflexionó sobre lo que sucede en Internet. La joven llamada Karina Irby publicó en Instagram, donde la siguen 1,2 millones de personas, un texto donde se defendió de los crueles ataques que le hacen tras publicar fotografías suyas en bikini.

En la red social, contó, muchos haters califican su cuerpo de “extraño” por su sobrepeso. La joven australiana suele compartir posteos “motivacionales” para muchas chicas que se sienten inseguras sobre su figura y algún punto específico sobre ellas. No obstante, explicó que no está exenta de los ataques de la gente que no piensa como ella, por lo que decidió capturar algunos de los comentarios para mostrar el nivel de odio que tienen los trolls.

La también diseñadora se mostró en una bikini tie-dye, mientras disfrutaba de la playa, pero enseguida le llovieron los comentarios negativos que después se encargó de recopilar y sostuvo que “Internet es un espacio salvaje”. Según explicó, las redes son un lugar donde “cualquiera puede darte libremente su opinión” y retroalimentación sobre tu cuerpo. Incluso cuando no se pide.

Una influencer le responde de manera tajante a los haters que se burlan de su cuerpo

“Quiero que sepan que esto no me molesta ni me afecta. Quiero ser un modelo a seguir para ustedes, para ayudarlas a darse cuenta de que un tipo de negatividad como esta, si se dirige hacia ustedes tampoco tiene por qué afectarlas”, avisó la joven.

En un video en el que se la ve bailar, compartió algunos de los mensajes que recibió y agregó una reflexión sobre su trabajo. “Sí, me expongo en Internet, pero eso no te permite el derecho de abusar, avergonzar y atacarme, o cualquiera que sea el caso. Me dicen que acabe con mi vida, que estoy gorda, que soy repugnante. Un desgracia para las mujeres”, enumeró la joven.

La diseñadora tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram donde comparte mensajes motivacionales Instagram

En ese sentido contó que la gente siempre tiene una “excusa” para atacarla y que hay quienes justifican este accionar. “Me dicen ‘bueno, ¿qué esperás cuando tenés esos seguidores y publicas fotos en bikini? Lo estás pidiendo’. Les puedo asegurar que no lo estoy haciendo, pero desafortunadamente soy más fuerte de lo que pensás y siempre saldré ganando con tus estúpidos comentarios”, afirmó en las imágenes donde se la ve mostrar su figura en todo su esplendor.

En otras imágenes, lanzó un mensaje aún más crudo. “Nunca dejes que alguien apague tu brillo. El tipo de personas que comentan sus malas palabras en tus publicaciones son los peores tipos de humanos”, señaló sobre las personas negativas, malas, desagradables y patéticas- tal y como las describió- que la atacan. “Son aquellos que solo quieren verte fracasar. Trolls que viven en sótanos y que no merecen ni tus pensamientos ni tu atención”, acotó. Por otro lado, explicó que ella intenta no darles importancia, pero que sí “hay gente que acaba con su vida por comentarios como estos”.

En Instagram compartió un mensaje reflexivo sobre lo que publica Instagram @karinairby

Los crueles comentarios que recibió la influencer australiana

Tanto en el video como en otra publicación donde mostró el cuerpo sin filtros ni ediciones, se pueden ver algunos de los comentarios que califican su cuerpo de “asqueroso” y que las mujeres reales “no lucen así”, o que en su caso “abusa de su cuerpo”. “Tiene cara bonita, pero claramente tiene sobrepeso y se ve fuera de forma. No es bueno para su salud”, indicaron otros.