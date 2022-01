El picante ida y vuelta entre Ofelia Fernández y Roberto García Moritán

Tras empezar su carrera política en julio de 2021, Roberto García Moritán logró conseguir los votos necesarios para asegurarse una banca en la Legislatura porteña. Con el fin de darse a conocer en el ambiente público, el empresario gastronómico realizó una activa campaña que incluyó el paso por múltiples programas políticos e, incluso, poner un stand en la calle que invitaba a “debatir lo que sea”. Sin embargo, muchos se referían a él como “el marido de Pampita”, luego de su casamiento con la modelo. La ola de memes que se desató terminó oficializando ese apodo, algo de lo que él no renegaba y mostraba con orgullo. Fue ese mismo rótulo utilizado por Ofelia Fernández, también legisladora, en medio de un picante intercambio entre ambos para desacreditarlo.

En 2019, Ofelia Fernández se convirtió en la legisladora porteña más joven de la historia del país al asumir su puesto con apenas 19 años. La joven inició su recorrido por el ambiente político involucrándose en los centros de estudiantes de su secundario y comenzó a ganar relevancia entre las generaciones más jóvenes al utilizar su plataforma en las redes sociales para pronunciarse en temáticas como la legalización del aborto, los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y el feminismo.

García Moritán y Ofelia Fernández se encuentran parados en creencias políticas opuestas y fue cuestión de tiempo para que protagonizaran un duro cruce mediático. Todo comenzó cuando el economista comentó durante una entrevista con Clarín que la funcionaria pública “encontró un negocio” en la política y que, por eso mismo, lo iba a aprovechar en profundidad. Asimismo, aseguró no tiene la capacidad para manejar un PYME por su cuenta y expresó que ella “no podría conseguir un puesto en el ambiente privado”.

Ofelia Fernández cruzó a Roberto García Moritán en Twitter twitter

Conocida, entre muchas cosas, por no callarse durante una pelea y, en especial, por sus filosas respuestas, Ofelia no tardó en referirse a los comentarios de García Moritán. “A mi al menos me conocen el nombre y apellido”, disparó, en referencia al ya mencionado apodo de “marido de Pampita”. Y agregó, en un tono más serio: “A los dos nos dieron trabajo votándonos, ponete con eso en vez de pasear por los medios de comunicación queriendo robarme relevancia. Yo no busco negocios, tengo convicciones”.

Ofelia Fernández le respondió a García Moritán sin filtro: "A los dos nos eligieron votándonos" twitter

Por su parte, él optó por no contestar de manera directa a los dichos de Fernández pero sí se manifestó al responderle a otro legislador. Claudio Ferreño realizó un descargo en formato hilo de Twitter para demostrar su apoyo a Ofelia. “Criticar a quienes son nuestros pares, menoscabarlos, encasillarlos, decirles que es para lo único que sirven o que no podrían hacer otra cosa; demuestra, en forma subyacente, una limitada percepción del prójimo al que ni siquiera aún se ha tratado, se conoce o se ha investigado sobre su actividad”, escribió, para luego aclarar que se trataba de un caso de discriminación.

Roberto García Moritán contestó a las acusaciones de discriminación twitter

Para finalizar, invitó a Roberto García Moritán a disculparse públicamente con la funcionaria pública. En respuesta, el interpelado dijo: “Decir que una parte de la clase política ve al Estado como un negocio y se atornillan a él porque jamás conseguirían los mismos privilegios en el ámbito privado no es discriminar, es describir la realidad. Dejen de victimizarse y ocúpense de lo que la gente realmente necesita: trabajo”.