Mar Tarrés se enojó con los haters que la cuestionan por su cuerpo y les hizo un insólito pedido

Mientras disfruta el verano en República Dominicana, Mar Tarrés envió un duro mensaje a través de su cuenta de Instagram. La modelo plus size le hizo frente a los comentarios que suele recibir en redes sociales acerca de su cuerpo, y en esta oportunidad, les pidió a los detractores que en lugar de criticar le enviaran los estudios médicos que respaldaran que la opinión de ellos era verdaderamente válida. “Estoy sana. Solo soy gorda y me gusta bailar”, expresó la ex participante de La Academia (eltrece).

Mar publicó un video desde Punta Cana donde se la vio hacer una coreografía para su cuenta de TikTok en la playa. “A la gente que constantemente me escribe insultos ‘preocupándose’ por mi salud, quédense tranquilos, yo estoy sana. Solo soy gorda y me gusta bailar”, expresó en un posteo que acompañó con el videoclip.

El mensaje de Mar Tarrés contra los haters en redes sociales (Crédito: Instagram/@martarresok_)

En ese sentido, proporcionó una dirección de correo electrónico para que aquellos que opinaban acerca de su figura, le hicieran llegar sus estudios médicos completos. “Quiero ver con qué autoridad moral hablan del cuerpo y la salud de los demás”, sentenció molesta.

Para cerrar la publicación y su descargo, con sarcasmo manifestó: “Mi doctor de cabecera va a responder según los resultados enviados, quiénes son aptos para juzgarme y quiénes no lo son. Eso sí, que sean completos”. Entre los ítems que enumeró sobre los estudios, se destacaron el de orina, sangre, virus del papiloma humano y enfermedades de transmisión sexual.

Mar Tarrés estalló contra las críticas que recibe constantemente en rede sociales (Crédito: Instagram/@martarresok_)

Mar Tarrés acusó a a Rocío Guirao Díaz de ser gordofóbica

La reciente publicación de Tarrés no es la primera queja que hace acerca de los comentarios que recibe por su físico. En septiembre de 2021, reveló durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre) que Rocío Guirao Díaz la discriminó por su peso.

Mar le relató al periodista que la primera vez que fue al programa Pampita Online (Net TV), salió de allí “llorando”, y explicó que la modelo se burló de ella cuando Puli Demaría le preguntó si era obesa. Al ofrecer más detalles, recordó que todo ocurrió en la sala de maquillaje y antes de salir al aire y que ninguna de las mujeres la conocía ni sabía que la invitada del día.

Según el relato de Tarrés, la DJ íntima amiga de Pampita se le acercó en un momento y le hizo una pregunta que la descolocó: “‘Vos sos Marta, la que es modelo de talla grande. ¿Vos sos obesa no?’”.

Pero el asunto no quedó allí. Más adelante y detrás de cámara, la modelo plus size escuchó a Guirao Díaz contarle a otra persona lo ocurrido en el camarín. “Rocío dijo ‘no sabés que gracioso, Puli le preguntó si era obesa´ y se empezaron a reír”, resaltó en su relato. Asimismo explicó que se sintió tan mal que decidió contarle lo ocurrido a Pampita, conductora del ciclo, a través de un mensaje de texto. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta.