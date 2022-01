Ava Phillippe, hija de Reese Witherspoon, recibió “mensajes de odio” tras hablar sobre sus preferencias sexuales

Desde que cumplió la mayoría de edad, Ava Phillippe, la hija mayor de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe, se convirtió en toda una estrella de las redes sociales. La joven de 22 años, que tiene 1 millón de seguidores en Instagram, utiliza su cuenta para mostrar su costado creativo y darse a conocer al mundo.

Días atrás, Ava se sumó a uno de los juegos típicos de dicha red social: contestar preguntas que envían otros usuarios. Allí, uno de sus fans quiso saber “si le gustaban los chicos o las chicas”, algo que ella respondió sin problemas. “Me atrae... ¡la gente! (El género me da lo mismo)” , contestó junto a una foto suya.

Lo que no sabía la joven, es que esta simple respuesta iba a desencadenar un montón de comentarios mal intencionados de personas que no estaban de acuerdo con su sentir. Para ponerle fin a los mensajes de odio, decidió compartir un comunicado en donde pidió respeto y aseguró que va a bloquear a todos aquellos que no tengan tolerancia.

“Recordatorio rápido: puedo y voy a bloquear a los perfiles que escriban mensajes intolerantes/de odio bajo mis publicaciones ”, expresó a través de sus historias. “ Mi perfil de Instagram no es un lugar para la crueldad/discurso de odio, y tengo la intención de hacer lo que pueda para mantenerlo así. Paz y amor ”, culminó.

Actualmente la joven está de novia con Owen Mahoney, un chico que conoció en la prestigiosa universidad de Berkeley en 2019. La relación entre ambos parece ir cada vez mejor, hasta el punto de de que el verano pasado, se unió a las vacaciones familiares en el caribe.

Los hijos de Reese Witherspoon, Ava y Deacon, junto a sus parejas durante las vacaciones familiares

Hace un tiempo, durante una charla con el programa Daily Pop de E!, Ava habló sobre la responsabilidad que siente al postear en sus redes sociales. “Tengo una cierta plataforma, por supuesto, y quiero ser consciente de lo que estoy publicando. Puede que no siempre acierte, pero siempre voy a hacer lo posible por publicar cosas buenas”, expresó asegurando que le gusta ser lo más real posible y que se hace muchas preguntas antes de subir algo: “¿Qué va a significar para el otro? ¿Qué significa para mí? ¿Es de ayuda? ¿Es importante? ¿Es algo que quiero que el mundo vea de mí?”

“Vemos muchas caras falsas o fachadas, y lo que sucede no es del todo cierto para algunos, yo creo que un poco de verdad es bueno a veces”, explicó sobre su filosofía en redes. “La gente que es capaz de ser muy honesta y aprovechar esa empatía de una manera muy real, y no hay nada como eso para mí”, culminó.

Hace poco, Witherspoon habló sobre la relación que mantiene con sus dos hijos mayores. “Nunca me esperé tener el tipo de relación que tengo con ellos, pero es muy gratificante poder tener hijos con los cuales procesar la vida un poco. Ellos me ayudan a entender las complejidades de lo que significa ser un humano hoy”, dijo durante una charla con la revista Interview. “Estoy muy, pero muy agradecida de que estos pequeños seres estén en mi vida”, expresó. “Ahora tengo dos hijos adultos. Es una locura”, recalcó casi sin poder creerlo.

La actriz tuvo a sus primeros dos hijos siendo muy joven. Ava nació cuando ella tenía 24 años y Deacon cuando tenía 27. “Me casé a los 23 años y a los 27 ya era mamá de dos niños, entonces... no lo sé, también es bueno conocerse uno mismo. No cambiaría nada de lo que pasó, pero ahora le digo a mi hija que es a los 25 cuando realmente vas a empezar a saber quién sos”, contaba hace un tiempo sobre lo que aprendió de la vida.