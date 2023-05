“Una madre muy orgullosa”: la emotiva frase del príncipe William que causó la emoción de Carlos III tras su coronación

escuchar

Este sábado 6 de mayo, se celebró la coronación de Carlos III como rey de Reino Unido, en una ceremonia que sucedió en la Abadía de Westminster y que se llevó las miradas de millones de personas en el ámbito internacional. La familia real británica asistió al evento, a excepción de Meghan Markle, y el heredero al trono, el príncipe William, dedicó un emotivo discurso a su padre, que provocó incluso la risa de los invitados y tuvo una mención especial a la difunta reina Isabel II: “Papá, estamos muy orgullosos de vos”.

Tras la coronación de Carlos III, celebrada este sábado en la Abadía de Westminster, en Londres, el domingo se realizó el concierto real en Windsor. El nuevo rey asumió el trono tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022. Luego de la ceremonia oficial, el sucesor a la corona, el príncipe William, pronunció un emotivo discurso en honor a su padre y a su abuela, que conmovió a los invitados e incluso desató alguna carcajada.

El príncipe Guillermo le dedicó un emotivo discurso a Carlos III tras su coronación

“Buenas noches a sus majestades; buenas noches, Windsor. Muchas gracias a todos por hacer de esta una velada tan especial”, comenzó el heredero. “Me gustaría decir unas palabras sobre mi padre y por qué creo que este fin de semana es tan importante. Pero no se preocupen, a diferencia de Lionel [Richie], no me extenderé toda la noche”, expresó William, en referencia al artista que colaboró con Katy Perry en el concierto real y que provocó la risa de los asistentes, incluida la de Carlos III.

Y siguió con una emotiva referencia hacia la reina Isabel II: “Como dijo mi abuela cuando fue coronada, las coronaciones son una declaración de nuestras esperanzas para el futuro, y sé que estaba ahí arriba, guardando con un cariño honesto y sería una madre muy orgullosa”.

“Dios salve al rey”

Carlos III de Inglaterra se convirtió en el cuadragésimo soberano coronado en Westminster desde 1066, en una ceremonia que contó con la presencia de célebres figuras de la monarquía de Países Bajos, con los reyes Máxima y Guillermo; de España, con Felipe VI y Letizia; o de Tailandia, con el rey Vajiralongkorn y la reina Suthid. Ante todos los asistentes, el príncipe de Gales ofició su discurso.

“Las celebraciones son magníficas, pero en el corazón hay un simple mensaje: de servicio. Las primeras palabras de mi padre en la entrada de la Abadía de Westminster ayer [por el sábado] fueron una promesa de servicio”, prosiguió. Y agregó: “Fue una promesa de seguir sirviendo, porque durante más de 50 años, en todos los rincones de Reino Unido y en todo el mundo, se dedicó a servir a los demás; tanto a las generaciones actuales y futuras como a aquellos cuya memoria no debe ser descuidada”.

Además, cerró con un contundente halago hacia la labor de su progenitor: “Mi padre siempre entendió que las personas de todas las religiones y todas las comunidades merecen ser apoyadas y celebradas. Pa, todos estamos orgullosos de vos y también quiero expresar mi orgullo y gratitud por los millones de personas que sirven en las fuerzas, en las aulas, en los hospitales y comunidades locales. Ojalá pudiera mencionarlos a todos. Su servicio nos inspira y, esta noche, también los celebramos. ¡Dios salve al rey!”.

