Un joven guardó por siete años la servilleta de una de sus primeras citas con su novia y la sorprendió sobre el altar

Cuando se celebra una ceremonia de casamiento, cualquier cosa puede suceder. Las sorpresas para los novios que se darán el “sí, quiero” de manera oficial están a la orden del día y todos tratan de que este festejo contenga la mayor dosis de emotividad posible. Una joven mexicana no pudo contener el llanto ante el detalle que su prometido reveló en el altar: una servilleta que guardó durante siete años y que significó un símbolo intachable en su historia de amor. “De los mejores momentos de mi vida”, apuntó.

“¿Por qué tenés una servilleta enmarcada?”, cuestionó la usuaria de TikTok Alicia H. Zenil, para proceder a contar la historia que la une a Alfonso, su novio. Se trata de un mensaje que el había escrito en aquel papel durante una cita que tuvieron el 11 de diciembre de 2016. “Ya ves que yo nunca guardo nada, pero guardé esto”, advirtió el joven al leer, ante todos los invitados a su boda, lo que había escrito en ese entonces.

Al escucharlo, Alicia no pudo contener la emoción y se quebró en llanto. Su pareja, entonces, leyó el mensaje: “Llevamos seis meses y no puedo esperar a vivir toda mi vida contigo. Espero que el Alfonso de este momento no haya perdido esta servilleta y que, si llega a ser posible, te ame más de lo que ya te amo”.

El video acumuló más de 15 millones de reproducciones en apenas tres días

La joven compartió el emotivo momento en TikTok, donde acumuló más de 15 millones y medio de reproducciones en apenas tres días y se llenó de miles de comentarios de los usuarios de la red social. “Llorar por desconocidos como si los conociera de toda la vida es mi pasión”, señaló una. “Qué poesía”, añadió otro. Un tercero admiró el gesto de Alfonso: “Qué lindo que aún exista amor del bueno, de esos que deseas que prosperen toda la vida. Éxitos a ambos”.

Otros usuarios, además, aprovecharon la ocasión para compartir sus propias experiencias: “Yo tengo guardadas las cartas que me dio mi esposa hace 16 años, cuando éramos novios”, contó uno.

“Somos el conjunto adecuado”

Alice compartió varios videos en su perfil de TikTok para relatar el día de su boda junto a Alfonso. La ceremonia se llenó de momentos emotivos y los usuarios de la red social se conmovieron al escuchar el discurso que pronunció el novio para su pareja. “Tendrán un buen futuro juntos”, señalaron.

“Prometo pelear por tonterías”, expresó, mientras a ella se le salían las lágrimas y alguna pequeña risa nerviosa. “Hoy, delante de Dios y de estos testigos, puedo decir que no somos mitades. Somos el conjunto adecuado, el tango mejor bailado. Y, aunque a veces nos podamos pisar de vez en cuando, siempre saldremos adelante”, cerró.

El emotivo discurso del novio durante la ceremonia

Alicia también compartió un divertido momento que protagonizó su pareja. En un clip, se observa a Alfonso visiblemente emocionado, hasta que escuchó la gran pregunta: “¿Tomas a esta mujer como tu legítima esposa para amarla, honrarla y respetarla todos los días de tu vida?”. Y, como en el resto del festejo, el joven decidió responder de manera original, con el mítico grito de Cristiano Ronaldo al unísono junto a sus invitados.

