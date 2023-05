La lapidaria crítica del líder de The Cure por la coronación de Carlos III: “Despilfarro”

escuchar

Este sábado 6 de mayo, Carlos III fue urgido rey de Reino Unido, durante una ceremonia de coronación que se extendió durante toda la jornada y que contó con invitados de la realeza internacional. En el evento, mostraron su presencia célebres figuras de la monarquía de Países Bajos, con los reyes Máxima y Guillermo; de España, con Felipe VI y Letizia; o de Tailandia, con el rey Vajiralongkorn y la reina Suthid. Un hecho que no le agradó demasiado al líder de la banda británica de rock The Cure, quien compartió una lapidaria crítica contra el festejo de la sucesión de Isabel II: “Despilfarro”.

Carlos III de Inglaterra se convirtió en el cuadragésimo soberano coronado en Westminster desde 1066, luego de una ceremonia que siguieron millones de personas a través de la televisión e internet y que inundó las calles de Londres de dos millones de seguidores. Un evento en el que el protocolo, la elegancia en las joyas y notables figuras de la monarquía internacional cobraron su protagonismo.

Robert Smith, el líder de la banda de rock británica The Cure, aprovechó el momento para compartir una lapidaria crítica sobre la coronación de Carlos III y publicó una sátira creada por el artista First Dog On The Moon, a través de su cuenta de Twitter, donde posee más de 245 mil seguidores.

Robert Smith compartió la sátira a través de Twitter Twitter: @RobertSmith

Una parte de la sátira que compartió el artista Instagram: firstdogonthemoon

“El enorme costo de esta ceremonia podría comprarle a cada niño británico un pony. Sin embargo, el despilfarro que distrae debe calmar a todas las masas”, se pudo leer en la viñeta del artista, a través de Instagram. Y agregó: “Dejemos que se desate la furia de los pobres. Dejalos comer quiche de coronación”.

Además, la sátira incluyó frases como “¿alguien vio la horca real?” o la ausencia de Meghan Markle, quien aseguró que fue “menospreciada”.

El contundente pedido de The Cure

La banda británica regresará a la Argentina en 2023, luego de que se cumplieron en abril 10 años de la segunda visita de The Cure al país. El propio Smith confirmó la asistencia del grupo a través de Twitter: “2023 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay”, señaló, sin más detalles. En tanto, el vocalista inglés realizó un contundente pedido por sus fanáticos en Estados Unidos.

The Cure realizó su primera gira por Estados Unidos en siete años, pero previamente realizó un acuerdo comercial para mantener los costos de las entradas a sus recitales en su valor nominal. Así, se desató una polémica cuando la compañía Ticketmaster incorporó unos cargos en las tarifas de la venta de tickets y el cantante salió al cruce.

Los tuits de Robert Smith sobre el incidente con las entradas de The Cure @RobertSmith

“Queremos que la gira sea asequible para todos los fans y tenemos una gama muy amplia (y creemos que muy justa) de precios en cada recital”, señaló la banda al momento de anunciar las fechas de su gira. Pero el “cargo por servicio” se efectuó igualmente y la compañía tuvo que realizar el reembolso parcial a los clientes afectados.

“Estoy tan asqueado como todos ustedes por la cuestión de las tasas”, expresó Smith en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Me tienen harto. Para ser muy claro, el artista no tiene forma de limitarlas. Pregunté cómo se justifican. Si obtengo alguna respuesta coherente, se la haré saber”.

LA NACION