Helga Duffy logró romper un Récord Guinness al convertirse en la mujer más longeva en lograr caminar sobre las alas de un avión en movimiento. La aventura de esta mujer de 99 años comenzó cuando una enfermera del geriátrico en donde se encuentra viviendo le habló sobre esta práctica que realizaban muchas personas. La misma consiste en ser atado a la parte superior de una avioneta en el aeródromo RFC Rendcomb en Cirencester, Gloucestershire, Inglaterra.

Su emoción por batir un récord mundial llegó cuando, leyendo las noticias, descubrió que su antecesora, Betty Bromage, lo había logrado a los 97 años, el pasado mes de julio. “Pensé que esta era la última vez que podría hacer algo diferente. Uno de nuestros supervisores nocturnos sugirió esta caminata sobre el ala del ala. No tenía ni idea de lo que era”, explicó Helga en diálogo con el diario The Mirror, al bajar de la aeronave y recibir su premio.

“Fue una sensación muy diferente a cualquiera que haya tenido. Pensé para mis adentros: ‘¡Vamos!’. Una vez que terminamos el recorrido y estábamos a mil metros de altura, respiré hondo tres veces y el aire allá arriba es tan puro que no te lo creerías. Me sentí muy bien entonces y después. Pensé: ‘¿Es como si tomaras drogas?’. Seguro que sí”, agregó, aún sorprendida por la experiencia.

Helga habló con la prensa local tras su vuelo (Foto: Captura de pantalla de X)

Helga también se mostró muy conmovida por este vuelo, ya que asegura que quizá sea su última aventura antes de morir. “Estaba bien sujeta. Me dieron ropa especial. Me sentí segura. Pensé: ‘Bueno, aquí estoy. Quizás sea lo último que me pase antes de morir, o antes de cumplir cien años’”, expresó con lágrimas de felicidad en su rostro.

Además, durante su preparación para este día tan emocionante, la mujer decidió comenzar a recaudar dinero a través de redes sociales y conocidos, por lo que llegó a obtener 1600 libras esterlinas que fueron donadas en su totalidad a la organización benéfica Wiltshire and Bath Air Ambulance.

Helga reconoció que esta podría ser la última vez que pueda vivir una aventura antes de cumplir los 100 años o morir (Foto: Captura de pantalla de X)

El temor que Helga tuvo que dejar atrás para animarse a volar

Si bien Helga debió hacerse estudios previos para realizar este vuelo, temía no poder hacerlo debido a la enfermedad que tiene por su avanzada edad. La misma se llama osteoartritis y se trata de un trastorno articular degenerativo que ocurre cuando el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos se desgasta progresivamente. Esto le generó en los últimos años que su rodilla derecha se afectara, causándole dolores que solo puede tratar con medicación.

Sin embargo, durante los ocho minutos que sobrevoló los aires, todos sus problemas físicos parecieron desaparecer y decidió dejarles un mensaje a todas las personas mayores que quieran animarse a realizar este desafío. “Simplemente no tengo miedo. Me pareció algo genial, algo que nunca había hecho antes. Disfrutar de la vida. Sea lo que sea que traiga. Y siempre... nunca digas ‘no puedo hacerlo’”, afirmó convencida de que nunca es tarde para cumplir un sueño.