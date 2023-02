Una joven se volvió viral en TikTok por sus grandes ojos y contó que muchos usuarios la comparan con Gollum

escuchar

Samantha McNab se hizo viral en la plataforma TikTok por sus videos en los que demuestra una singular capacidad para abrir los ojos bien grandes y en los que bromea al respecto. Según ella misma contó, muchos de sus seguidores la comparan con el personaje Gollum de la saga de libros El Señor de los Anillos.

En una entrevista con The New York Post, la joven que tiene más de 270 mil seguidores en esa red social, aseguró que no le molestan las comparaciones con este personaje ya que no se trata de una enfermedad, sino de un rasgo característico.

“La gente dice todo tipo de cosas locas sobre a quién me parezco. Me dijeron de todo, desde un personaje de Tim Burton, a otro de Bichos, Nicole Richie, Mr. Bean, Gollum y otros dibujos animados. No hay casi nada que no haya escuchado antes”, explicó la joven.

“Amo las caras tipo Tim Burton”, le comentó un usuario en uno de sus videos más recientes mientras que varios le dejaron nuevos parecidos (”Rango”) y otro afirmó: “No puedo evitar ver estos videos sin agrandar los ojos”. “¿Es un filtro?”, se preguntó otro.

“Encuentro muchos comentarios bastante divertidos. Entiendo que las cosas que puedo hacer con mis ojos pueden resultar raras y un poco aterradoras, pero a la gente le encanta”, explicó. Por último, Sam confesó que a raíz de sus videos, otras mujeres con ojos similares la contactaron para comentarle que se sienten con más confianza y no les importan las burlas. “Eso para mí es lo más gratificante”, concluyó.

La sancionaron en el trabajo por no usar corpiño y ella denunció a sus jefes por acoso sexual

Claire Cochran, una estudiante de Derecho en Nueva York, en los Estados Unidos, recibió un llamado de atención por su vestimenta “llamativa”, lo que distraía a sus compañeros de oficina.

En efecto, sus jefes le explicaron que portaba consigo una vestimenta sin corpiño y que no cumplía con el código de vestimenta de la oficina. Al sentir que el reclamo no fue justo y la expuso en medio de su trabajo, Claire acudió a su cuenta de TikTok para explicar, mediante un video, cómo se dieron los hechos y viralizó la carta donde sus empleadores le remarcaron su falta a la norma. Además, la denunciante, al explicar los hechos, también mostró su respuesta a la misiva, lo que llevó a denunciar a sus jefes por acoso sexual.

La sancionaron en el trabajo por no usar corpiño y ella denunció a sus jefes por acoso sexual

En otro video subido a su cuenta, ella se filmó en un día normal de trabajo, sentada en la silla de su box, con la computadora en frente y una vestimenta de color negro, donde no se observa, a simple vista, que no esté usando corpiño, razón por la cual fue señalada y sancionada. “Pov: le mandás un código de vestimenta a una estudiante de derecho”, remarcó en uno de sus videos que se muestra sobre su feed y a medida que transcurre el material se observa, de fondo, la demanda que le presentó a sus empleadores basándose en la Ley de Derechos Civiles.

Al enmarcarse en el título VII de esta Ley estadounidense, Claire manifestó que es “ilegal que un empleador discrimine a cualquier individuo bajo la categoría protegida de sexo”. Con una decisión firme de ir a fondo con esta cuestión, amplió: “En teoría, un código de vestimenta podría exigir que las mujeres usen corpiños, pero solo si fuera igualmente costoso o pesado para los hombres hacerlo”.

“Un código de vestimenta más moderno probablemente diría algo como: ‘Tenés que cubrir el área entre la clavícula y las rodillas, o la parte superior del torso debajo de la clavícula, y es posible que los pezones no sean visibles’”, subrayó en su video, que llegó a las 10 mil visualizaciones.

LA NACION