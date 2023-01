Un video de TikTok se volvió viral y generó polémica por un insólito detalle en el ticket: “Es poco coherente”

escuchar

Un video de TikTok se volvió viral en las últimas horas al generar un debate sobre los roles de género, pero también porque los usuarios advirtieron un detalle en el ticket que les llamó la atención: “Es poco coherente”. El usuario @benfurken compartió un clip en la red social en el que expuso que invitó a cenar a una chica y, al decirle que debían pagar la cuenta a medias, ella se ofendió. Finalmente, él le indicó que todo era una broma y cerró la filmación con un discurso sobre “la caballerosidad”.

El video fue filmado en México. Para los usuarios estaba preparado y no fue espontáneo como pretendía relatar, sin embargo, logró abrir un debate entre en la red social. “¿Quién tiene que pagar todo, ella o yo? ¿O mitad y mitad?”, consignó su autor. Al final del clip, cerró con un discurso basado en los roles de género. “Ya saben, no sean gatos. Si invitan a una niña a salir, pues invítenla, eso es lo que están haciendo. Obviamente, no tienen nada de malo que ella los invite a algún lugar o a salir a comer, pero ustedes siempre deben de tener el caballerosismo (sic) y la atención de invitarlas a ellas”, concluyó.

Compartió un video en TikTok y los usuarios aseguraron que estaba armado.

La publicación, que fue compartida el 28 de octubre pasado, se viralizó en las últimas horas y ya acumuló más de 10 millones de reproducciones. Además, los usuarios criticaron el clip y percibieron que no era espontáneo. “¿Por qué no miran el video? Está totalmente armado”, advirtió uno. “¿Podrían dejar las ideas del siglo XVI atrás?”, destacó otra. Asimismo, señalaron un curioso detalle en la factura, que constó de 3944 pesos mexicanos: “Lo raro es que es más caro en euros que en dólares. Si están prácticamente 1-1, ¿cómo hay más de 170 de diferencia? Es poco coherente” o “¿En qué país del mundo es casi el doble pagar en euros que en dólares?”, comentaron, en referencia a que el ticket indica que el precio es de 219,11 para la moneda estadounidense y de 394,40 si se paga en euros.

Pidió pizza y llenó la factura de aclaraciones

Una trabajadora de delivery compartió a través de su cuenta de Twitter la imagen de una factura, ya que, según relató ella misma, las aclaraciones que hizo el cliente para su pedido la dejaron bastante sorprendida. Pero destacó la amabilidad del hombre, ya que a pesar de las múltiples anotaciones, dio las gracias al local que lo atendió y les deseó un feliz y próspero año a todos sus empleados. “Entrega sin contacto. Por favor, poner poca cebolla. Por favor, no pongan nada verde en la pizza. Por favor, que llegue caliente”, escribió el cliente en el ticket. Y cerró: “Gracias por vuestro servicio este año. Les deseo un venturoso 2023″.

Las "exigencias" del hombre se hicieron virales Captura

Los usuarios de la red social aplaudieron las formas del hombre al realizar sus requisitos. “Chico, si lo pide así… No me cuesta complacer sus peticiones”, “por lo menos pide por favor y gracias, es la mínima educación pero lastimosamente inexistente”, “y todo por favor. Exigente, pero educado”, comentaron en la publicación.

