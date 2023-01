Se fue de vacaciones con una amiga y en la casa que alquilaron encontró un detalle aterrador: “¿Y esto?”

escuchar

Alquilar un departamento a la distancia para salir de vacaciones puede deparar experiencias sorpresivas o desagradables. Esto es lo que le pasó a un grupo de amigas españolas que decidieron pasar el fin de año en Bucarest, la capital de Rumania, y cuando llegaron a la vivienda donde se hospedarían descubrieron un muy inquietante detalle que les provocó pavor.

Una de las jóvenes que vivió esta escalofriante experiencia decidió grabar su descubrimiento en el departamento y el video, de tan solo unos 32 segundos, se convirtió en viral y recibió cientos de comentarios de usuarios que se mostraron igual de estupefactos por el hallazgo de la muchacha.

Una joven alquiló un departamento en Bucarest y encontró un detalle aterrador

Nuria Corral, cuyo usuaria en TikTok es @airunlarroc subió a esa plataforma el video que se popularizó. En el material, ella y una amiga hacen un recorrido por la vivienda que alquilaron en la capital rumana. La grabación, que solo lleva por título introductorio un contundente y muy castizo “¿Qué cojones?” arranca con la expresión impresa sobre la pantalla que dice: “Te vas de vacaciones a Bucarest y pasa esto”.

A lo largo del video, la cámara recorre los diferentes ambientes de un departamento que no parece tener nada del otro mundo. Así, la imagen pasea por un pasillo, una habitación con mucha ropa sobre la cama, otro corredor. La voz de la chica que filma describe el resto de la vivienda: “Esto da a una terracita, la cocina, el ‘water’ (baño), ducha fantasía”.

Las jóvenes que vacacionaban en Bucarest encontraron del otro lado de una pequeña puerta de su departamento alquilado una escalera antigua que parecía dar a otras viviendas TikTok / @airunlarroc

Poco más tarde, la misma joven adelanta lo que está por verse. Ella apunta su cámara hacia una pequeña puerta blanca y le dice a su amiga: “Y bueno, Anabel, procede”. Entonces, se escucha la voz de esta joven, Anabel, que dice: “Ya, qué miedo” y aparece ella misma en pantalla dispuesta a abrir esa puerta.

Entonces, la joven toma el picaporte y tira hacia su lado para descubrir, al otro lado de la puerta, algo por completo inesperado. “¿Y esto, tío?”, dice la chica que filma, entre divertida y asustada, mientras que lo que se ve del otro lado es una escalera muy antigua que, en apariencia, conecta con otros departamentos en desuso del mismo edificio.

El estado de deterioro y abandono de la escalera, más las manchas de humedad de las paredes y la presencia de una puertita achacosa que parece ser el acceso a otro departamento le dan a ese ambiente un aspecto muy similar al de una película de miedo.

Las jóvenes españolas decidieron clausurar la puerta que daba a la misteriosa escalera con un parlante Tiktok / @airunlarroc

Esto mismo debe pensar la chica del video luego de abrir esa puerta en el departamento alquilado en Bucarest, pues de inmediato la cierra con fuerza y dice: “Me da terror. Voy a poner el armario aquí”, mientras que la que graba se ríe a carcajadas.

El miedo se hizo viral

El video de la joven que descubre la escalera secreta tras la pequeña puerta en Bucarest se convirtió en viral en poco tiempo, al alcanzar nada menos que el número de 6.400.000 reproducciones. Además, fueron cientos los usuarios que se asombraron de las imágenes.

Muchos usuarios recordaron películas de terror que exhiben escenografías similares como Hostel, o Barbarian o les aconsejaron a las muchachas que salieran de ahí, o que le pusieran algún seguro a esa puerta.

Pero para tranquilidad de todos sus seguidores e internautas en general, Nuria Corral grabó otros dos videos sobre la inquietante vivienda de Bucarest. En uno de ellos, mostró cómo habían dormido con su compañera de viaje: colocaron un mueble para trabar el picaporte de la misteriosa puerta.

Un recorrido por el edificio de la escalera misteriosa, en Bucarest

Y en el tercer video, las dos chicas hacen un recorrido completo por el departamento, desde la fachada hasta su piso y luego recorren la misteriosa escalera que habían descubierto, donde se ve que no hay nada.

Anabel y Nuria terminaron sanas y salvas su experiencia con la puerta que daba a la escalera misteriosa en el departamento que alquilaron en Bucarest, Rumania TikTok / @airunlarroc

Sobre el final del tercer video, la propia Nuria aclara a la cámara: “Conclusión, estamos vivas, está todo genial. Nosotras hablamos con los caseros y nos dijeron que no había problemas, que estaba todo seguro, que no pasaba nada, que solo había unos medidores de gas, que no tuviéramos miedo”.

“Pero nosotras, por si acaso, hemos dormido con cuchillos en la mesita de luz y hemos puesto el altavoz para trabar la puerta”, concluyeron las dos jóvenes, hablando casi al unísono.

LA NACION