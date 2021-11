Una noche en el hipódromo. 40 fotos del desfile de fascinators y riguroso black tie en la gala más esperada del año

A mediados de noviembre, la agenda social de Buenos Aires tiene una fecha que nadie se quiere perder. El dress code exige fascinators a las mujeres y estricto black tie a los hombres. El jueves 11, con una convocatoria de más de 600 invitados, la décima edición del Prix de Baron B, Édition Solidarité, hizo vibrar al Hipódromo de Palermo.

El motivo central de la fiesta, además de disfrutar de una noche única, fue recaudar dinero para la organización ¨TECHO Argentina¨ (que trabaja en la construcción de viviendas de emergencia, habilitación social, y lucha contra la pobreza). Por primera vez, los invitados pagaron su entrada. Luego sucedió la carrera, el clásico de Baron B, donde los presentes apuestan por alguno de los seis caballos en pista (cada uno con el nombre de uno de los espumantes). Los que apostaron por Baron B Brut Nature, que resultó ganador, participaron de un sorteo por un viaje a Francia para 2 personas, volando en Business Class de Air France con estadía de 3 noches en París en hoteles de The Leading Hotels of the World. Además, entre los apostadores del caballo ganador, se sortean quince cajas de Baron B. Todo el dinero, tanto de las entradas como de las apuestas, fue para TECHO.

Pía Slapka usó un vestido súper sexy de Marian Saud y un fascinator de la joyería JITRIC.

