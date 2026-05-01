El preocupante descubrimiento que realizaron científicos de Cambridge en la cima de una montaña griega

El cambio climático comenzó a ser estudiado por los científicos a mediados del siglo XIX, pero en el siglo XXI las señales son cada vez más contundentes en distintas partes del mundo. Esta vez, un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge detectó una drástica reducción de la nieve en una cordillera de Grecia, un hallazgo que preocupa por sus consecuencias a largo plazo.

A través del uso combinado de imágenes satelitales, datos climáticos e inteligencia artificial, los científicos lograron reconstruir la evolución de la capa de nieve en la región durante los últimos 40 años. El resultado de la investigación demostró que “la cobertura nival se redujo en un 58%“, una caída que refleja el impacto sostenido del aumento de las temperaturas.

Los resultados fueron publicados en la revista científica The Cryosphere, donde los especialistas detallaron la magnitud del fenómeno. “El rol de la nieve es fundamental. Funciona como un depósito natural”, explicó Konstantis Alexopoulos, investigador del Instituto Scott de Investigación Polar. A diferencia de la lluvia, que se escurre rápidamente, la nieve se derrite de forma progresiva, lo que permite abastecer ríos, lagos y acuíferos durante los meses más cálidos. Esto resulta esencial para el riego, el consumo doméstico y la generación de energía.

Ubicación de los diez macizos montañosos griegos analizados en el estudio, junto con sus regiones de interés (ROI) para la reconstrucción de la capa de nieve, delimitadas tras la aplicación de máscaras de elevación, bosque y agua (Foto: tc.copernicus.org)

Un detalle no menor que descubrieron los científicos es que la temporada de nieve ahora comienza más tarde y termina antes, lo que reduce aún más su capacidad de almacenamiento natural. Otro de los puntos que destacó la investigación es la falta de sistemas de monitoreo en muchas regiones montañosas del mundo. En ese contexto, el uso de modelos basados en inteligencia artificial se vuelve clave para comprender estos cambios y poder prever medidas a tomar antes de que todo sea tarde.

“Es vital entender cómo evolucionan estos procesos, en especial en zonas donde no hay datos directos”, señalaron los investigadores, quienes destacaron que esta herramienta permite analizar áreas sin registros históricos detallados.

Grecia, el país más afectado de Europa por el cambio climático

Si bien gran cantidad de territorios montañosos se ven afectados por este fenómeno producto del cambio climático, Grecia se posiciona como el más afectado de Europa. Esto se debe al aumento de las temperaturas en invierno, donde los registros ya rara vez descienden por debajo de cero. Esta situación acelera el derretimiento de la nieve y reduce las reservas que históricamente ayudaban a prevenir sequías.

“El aumento de la temperatura determina cuánta precipitación cae en forma de nieve y cuánto tiempo permanece en el suelo. Si las temperaturas siguen subiendo, habrá menos acumulación y un deshielo más rápido”, explicó el profesor Ian Willis, coautor del estudio.

La razón por la que los incendios son cada vez más intensos y peligrosos

Como consecuencia de esta escasez de agua, en el último tiempo las sequías llevaron al país a sufrir gran cantidad de incendios forestales. Según informaron fuentes gubernamentales a la agencia EFE, durante el 2025, el país sufrió “los quintos incendios forestales más destructivos de las dos últimas décadas, con más de 46.000 hectáreas calcinadas”.

Solo ocho de los incendios más grandes de Grecia quemaron unas 26.000 hectáreas, principalmente de bosques, aunque también tierras de cultivo, según datos del Observatorio Nacional de Atenas publicados por el diario Kathimerini.