Quién es Agostina Carrales, la “doble” salteña de la China Suárez que sorprende a todos en las redes sociales

A lo largo y ancho de todo el mundo, hay un grupo minoritario de personas que sorprenden por tener notables similitudes físicas con otras. Si bien en muchos casos las comparaciones se suelen hacer entre famosos, como Natalie Portman y Keira Knightley, Katy Perry y Zooey Deschanel o Gerard Butler y Clive Owen, también existen aquellos casos en los que los protagonistas son personas que no tienen una gran exposición pública, pero que su parecido los lleva a conseguir notoriedad. En la Argentina, se volvió viral una chica llamada Agostina Carrales, quien sorprendió por su semejanza con la actriz María Eugenia “La China” Suárez. “Me lo tomo con humor”, aseguró en diálogo con LA NACION.

Se trata de una joven de 19 años, madre de una niña llamada Martina y creadora de un emprendimiento de comidas dulces llamado @sweetpotsgalilea. Como muchos adolescentes, utiliza las redes sociales para mostrar algunos momentos de su vida. Puntualmente en Tik Tok exhibe su faceta artística y sus paseos diarios.

Agostina Carrales, la doble de La China Suárez

Agostina arribó a la plataforma virtual en el 2018, con total normalidad. Pero, en 2021 los usuarios comenzaron a hacerse eco de su imagen y remarcaron que es la “doble” de la ex Casi Ángeles. De esa manera, sus seguidores se incrementaron exponencialmente: “Crecí un montón gracias al contenido y por el parecido con ella”.

A partir de su exposición, la usuaria se volvió el centro de atención de una multitud y en Instagram también vio aumentar sus seguidores. Ahora cuenta con más de 9 mil, y a través de sus publicaciones le dejan cientos de comentarios que hacen mención a su parecido con Eugenia: “Es igual”; “Qué loco debe ser parecerse a un famoso”; “Me encanta”, son algunos de los mensajes al respecto.

Según manifestó, ella no se ve parecida a la madre de Amancio, Rufina y Magnolia. No obstante, es habitual que en las calles de Salta, donde es oriunda, se lo resalten. “Me lo tomo con humor. Ya no sé si creerles o no. De todas maneras, creo que si te dicen que sos parecida a la China es como que te digan que sos linda, es lo único bueno que rescato de todo esto. También me lo suelen decir mis familiares y amigos”, detalló.

Su imagen sorprende a sus seguidores, quienes hacen alusión a las semejanzas físicas que tiene con la China Suárez Captura Tik Tok @agooscarralesok

Como una manera de explicar las situaciones que vive en su día a día tras la repercusión que genera su similitud física con la actriz, Agostina aportó un ejemplo de una conversación que tuvo con una mujer: “Hace poco fui a un bar y toda la gente me miró desde que ingresé hasta que me fui. Sin embargo, antes de retirarme, llegó una señora muy elegante y amable. Se sentó al lado de la mesa donde estaba, con mi suegra y una amiga. A todo esto, cuando me paré, me dice: ‘Ay, qué hermosa, te pareces a la China Suárez’. Y yo le respondí: ‘¿A usted también le parece? Me lo viven diciendo’ y a lo último me dijo ‘pero es hermosa, debe ser un placer parecerse a ella, sos bella y joven’”.

La lista de anécdotas es larga y Agostina se toma con humor cada uno de los comentarios que hacen alusión a este asunto. En la actualidad, sigue compartiendo contenido y trabaja en su propio emprendimiento para poder solventar sus gastos diarios. No obstante, y pese a que ya está acostumbrada a que le remarquen su parecido con la cantante que está en pareja con Rusherking, aún se asombra por las reacciones que causa entre los usuarios.