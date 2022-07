A los 64 años, Sharon Stone publicó una pícara fotografía en las redes: “Agradecidamente imperfecta en un día perfecto”

Con el correr de los años, Sharon Stone aprendió a amar su cuerpo tal como es. A los 64 años, la actriz que se convirtió en un símbolo sexual por su labor en el film Bajos instintos (1992), subió a sus redes sociales una fotografía para trasmitir la importancia del amor propio, y en pocos minutos, terminó causando gran revuelo entre sus seguidores.

“ Agradecidamente imperfecta en un día perfecto”, escribió junto a la imagen en donde se la ve posando en una bikini animal print verde y en topples , con tan solo una manta tapando sus pechos y dejando ver la silueta de su cuerpo. La estrella posó feliz, con su sonrisa a pleno y disfrutando del sol y el calor que ofrece el verano boreal.

Esta no es la primera vez que la actriz posa en su bikini de animal print. A principios de julio, Stone publicó una hermosa postal de ella descansando en una piscina de Sicilia junto a su estilista, París Libby, con el mar azul de fondo.

En ambas fotografías, sus seguidores no quisieron dejar de halagarla. “Sigue dándonos TODO. Nunca pares”, “¡Sigues estando buenísima! Siempre te he amado!” y “Gracias por mostrarnos que somos hermosas sin importar nuestra edad o lo que la vida haya hecho con nuestros cuerpos. Seguimos siendo hermosas e increíbles”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz en aquella oportunidad.

Hace unos años, la protagonista de Casino y El vengador del futuro habló sobre lo que significa envejecer dentro de la industria. “No te das cuenta de lo mucho que la apariencia importa hasta que empezás a perderla”, expresó. Algo que los años también le enseñaron a mirar de otra manera. “ Ya no me importa que otras personas me digan cómo está mi cara o mi cuerpo. No tenés que seguir siendo una chica bonita siempre, tenemos que empezar a lidiar con el hecho de que es genial ser una mujer adulta e inteligente. Si tu pareja no entiende eso no deberías estar con él ”, remarcaba la actriz.

Sharon Stone en Cannes Getty Images

A finales de junio, Stone se abrió por primera vez y habló de su dura búsqueda por convertirse en mamá. La actriz contó que antes de adoptar a sus 3 hijos, perdió 9 embarazos, y se mostró crítica con los tabúes socialmente impuestos alrededor de ese tipo de situaciones. “Nosotras, como mujeres, no tenemos un lugar para discutir la profundidad de este tipo de pérdida”, sostuvo en su comentario.

Y sumó: “ No es poca cosa, ni física, ni emocionalmente, pero nos hacen sentir que es algo que debemos soportar solas y en secreto con una especie de sensación de fracaso. En lugar de recibir la compasión, la empatía y la sanación que tanto necesitamos. El cuidado de la salud y el bienestar femenino desde la ideología masculina se ha vuelto laxo en el mejor de los casos, ignorante de hecho y violentamente opresivo ”.

Stone es madre de Roan Joseph, de 22 años, junto a su quien fuera su esposo, el periodista estadounidense Phil Bronstein. Un año después, Stone sufrió un grave derrame cerebral, fue tal la magnitud que aún conserva secuelas. “Salí del hospital con amnesia severa, tanto a corto como a largo plazo”, contó en sus memorias. La mala racha continuó para ella, al poco tiempo su matrimonio terminó. “Cuando tu vida se incendia, lleva tiempo resucitar como un fénix. Tenés que quedarte quieto el tiempo suficiente, y debés amarte y perdonarte a vos mismo”, confesó.

Ya recuperada, la actriz decidió agrandar la familia, adoptando a Laird Vonne, de 17, y Quinn Kelly, de 16. “Era una madre con tres hermosos niños pequeños, pero estaba constantemente en los juzgados para luchar por mi hijo mayor [su padre quería la custodia total, a la que accedió en 2018]”, reveló hace unos meses.