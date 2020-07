Rocío Oliva y una anécdota que no puede olvidar de su vida con Maradona

En una entrevista exclusiva con revista ¡HOLA!, Rocío reivindica sus años con Diego Maradona y recuerda uno de los momentos más impresionantes que experimentó en esa época Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Renunció a sus proyectos durante seis años -desde 2012 hasta 2018- para acompañar a su amor, Diego Maradona. Lo cuenta ella, Rocío Oliva (30), en una entrevista con revista ¡Hola! en la que, entre otros temas, recordó uno de los momentos más impresionantes de su vida con el ídolo: el día que la tienda Louis Vuitton de París abrió sus puertas solo para ella.

Como si hubiera sido la protagonista de una comedia romántica, Rocío retrocede en el tiempo y cuenta: "Con Diego pasé cosas maravillosas. Nunca me voy a olvidar la vez que estuve en el edificio de tres pisos de Louis Vuitton en París que habían cerrado solo para mí, caminando por los pasillos con una copa de Dom Perignon en la mano mientras elegía a ojo lo que me gustaba. Por supuesto que lo disfruté", contó Oliva que hoy está enfocada en construir una carrera como periodista para dejar de ser conocida como "la ex" y convertirse en la que ya es con nombre propio: Rocío Oliva.

Fueron seis años turbulentos con un episodio violencia de género en 2014 que hoy Oliva desmiente. Hoy, además de la carrera como periodista y panelista, tiene el proyecto de crear una academia de fútbol femenino."No quiero terminar como una de esas tantas personas que estuvieron de moda en un momento determinado y después se les fue el tren. Quiero quedarme, me gusta y sé que lo puedo hacer bien", enfatizó en la entrevista con ¡HOLA!

Oliva reivindica su época con Maradona pero reconoce con orgullo que después de seis años ella se había transformado en otra mujer con sueños propios y que eso era incompatible con el deseo del Diez que no quería que trabaje. "Con el tiempo, se volvió muy difícil de sostener".