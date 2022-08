Usuarios chinos denunciaron problemas en el detector de sueño de autos: “Mis ojos son chicos, no estoy dormido”

A través de redes sociales, varios usuarios chinos denunciaron que tienen problemas con el detector de sueño que aplican los autos de una marca. Según explicaron, por el tamaño de sus ojos los vehículos consideran erróneamente que los tienen cerrados o semicerrados y que están quedándose dormidos al volante.

La tecnología del mercado automotor provee una serie de herramientas y posibilidades para asistir a los conductores y mejorar las medidas de seguridad. Con el objetivo de evitar accidentes, estas se enfocan en las acciones de las personas a bordo y a lo que ocurre alrededor del vehículo.

Sin embargo, siempre existe la posibilidad de una falla que afecte la experiencia y moleste a los usuarios. Esto es lo que ocurre en China con el sistema de la marca XPeng. La primera denuncia la hizo el usuario DerekTLM a través de la red social Weibo, según consignó Car News China.

De acuerdo a lo que explicó en un video, el sistema de monitoreo de cansancio del conductor siempre arroja que él no tiene el suficiente descanso para manejar. La verificación se realiza a través de una cámara que apunta a la cara del conductor y chequea que esté despierto. El error se produce por la forma de los ojos de DerekTLM, que según los parámetros del auto están cerrados.

“Dejenme repetir: mis ojos son chicos, pero no me estoy quedando dormido al volante ¿La gente con ojos chicos no merece usar el sistema de monitoreo?”, expresó muy enojado en su video. El problema con esto no es solo la alerta sonora y visual que el vehículo emite en estos escenarios, sino también que se le descuentan puntos.

DerekTLM, el usuario chino que lanzó la primera denuncia sobre el detector de sueño de su auto Gentileza Car News China

La marca de autos implementa un sistema en el que todos los conductores de sus modelos comienzan el año con 100 puntos. Cada infracción de seguridad significa un descuento de los mismos. Además de premios para quienes terminen en mejor posición, los conductores que lleguen a cero deberán pasar una prueba de seguridad para poder volver a manejar un auto de XPeng. La pérdida de puntos no tiene consecuencias legales, pero igualmente es muy molesto para los usuarios de la marca.

Lo mismo denunció el influencer ChangYanCY. Con más de 1.000.000 de seguidores en Weibo, el usuario relató el mismo problema no solo con los modelos de la mencionada marca, sino con la mayoría de estos sistemas en distintos autos. En el video que compartió, se mostró preocupado ante la posibilidad de tener que evitar usar avances tecnológicos por el tamaño de sus ojos.

Ambos usuarios etiquetaron a XPeng y a He Xiaopeng, presidente de la marca, para que se realice una actualización del sistema de seguridad que corrija este problema. Por la repercusión que tuvo el hecho, el hombre se comunicó con uno de los influencers y le pidió conversar en privado para tratar el problema. Poco tiempo después, la empresa publicó en sus redes sociales oficiales que recibieron quejas por este mismo inconveniente del sistema de monitoreo y que ya se encuentran en proceso de solucionarlo.