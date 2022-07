Una conocida se ofreció a llevarlo en auto hasta su casa pero la historia no terminó de la mejor manera

La semana pasada, Peter Pribyl Pierdinock se encontraba junto a un amigo y ambos necesitaban regresar a su hogar, en las afueras de Chicago. De repente se encontraron en la calle con una conocida, quien se ofreció a llevarlos en su auto.

En principio, el joven estadounidense se sintió muy agradecido y afortunado. Sin embargo, al día siguiente la conductora le escribió con intenciones de cobrarle la gasolina, él lo contó en las redes sociales y su publicación se viralizó.

“Los amigos de los amigos se vuelven demasiado atrevidos”, expresó molesto Peter, en un video que publicó en su cuenta de TikTok a propósito del pedido de la joven con quien, evidentemente, tiene un vínculo bastante lejano. En el video también se podía observar la captura de pantalla del mensaje en el que la mujer le pidió dinero por el viaje.

En la imagen, el mensaje con el que la conductora le pidió dinero para la nafta al joven que había llevado en su auto. Crédito: captura TikTok @peterpribylpierdinock

“Heyyy, soy Julia. ¿Cuál es tu cuenta de Venmo? Debo cobrarte cerca de 2,47 dólares por llevarte hasta tu vivienda anoche”, le escribió la joven y agregó una risa como para atenuar el pedido. Acto seguido, la conductora le pidió los datos de su amigo para pedirle a él también la transferencia de dinero.

“La nafta está muy cara, jeje. No me culpes a mí, cúlpalo a Joe Biden”, agregó Julia, en clara alusión al presidente de Estados Unidos y a los últimos aumentos del combustible en ese país, que llevaron a un récord de US$ 5 el precio del galón en el mes de junio. De hecho, si bien en los últimos días el precio de la gasolina descendió unos centavos, lo cierto es que la inflación actual en Estados Unidos es la más elevada de los últimos 40 años.

La publicación de Peter obtuvo más de 363 mil likes, fue vista en más de 2.8 millones oportunidades y generó casi 5.000 comentarios. Entre las diversas devoluciones respecto del inesperado pedido de la conductora, los usuarios -en general- fueron críticos con ella.

“Mi vida podría depender de esos $2,47 y todavía estaría demasiado avergonzado para pedirle a alguien que me devuelva esa cantidad”; ”Yo le respondería que no tengo Venmo y que venga a buscar el efectivo a mi casa. De esta forma, gastaría más dinero en nafta”; “¿La gente como ella escribe eso y no se avergüenza antes de enviarlo? Me resulta increíble”, le plantearon algunos de los internautas.

“Si ella se ofreció, esto es una locura. Si no lo hizo y se sintió obligada a hacerlo, maldita sea, necesita mejores límites porque esto es vergonzoso”; “Ya nada me sorprende después de que una compañera de trabajo me envió una solicitud de Venmo de 85 centavos, después de que me comprara un plátano antes del trabajo”; “La gasolina es cara y no conocemos ningún contexto de lo que sucedió (distancia, etc.). Ella podría haber estado viviendo de cheque en cheque”; fueron otros de los miles de comentarios que manifestaron su postura al respecto.

Con todo, un usuario le preguntó a Peter: ¿Por qué culpa a Biden?”. Y el joven estadounidense respondió con humor: “Aparentemente Biden nos llevó a casa anoche”.