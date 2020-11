Valeria Lynch. Muy enamorada, pasea de la mano por Punta con Mariano Martínez

Instalados en un departamento frente a la playa, disfrutan de largas caminatas cerca del mar, tardes de compras y comidas para dos Fuente: HOLA - Crédito: Marcelo Rodríguez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020

Esta es una prueba de fuego para consolidar la pareja", reveló a principios de año Valeria Lynch (68), en clara alusión a la convivencia full time que estaba iniciando con su novio, Mariano Martínez (50), luego de que el gobierno decretara la cuarentena. Si bien recién comenzaban a disfrutar de su romance, la pareja logró superar el desafío y, ocho meses después, organizó su primer viaje romántico a Punta del Este para realizar una gira por Uruguay durante todo el mes de noviembre. Instalados en un departamento con vista a Playa Brava desde el 21 de octubre, la cantante y el músico ya no se esconden de los flashes y pasean su amor por la costa esteña, despreocupados de las miradas ajenas.

Así, el martes 3 de noviembre fueron sorprendidos intercambiando gestos de amor y complicidad mientras recorrían las tiendas de la zona de la península. Al mediodía almorzaron en el restó La Linda y después fueron en auto hasta el faro y la histórica iglesia de la Candelaria.

A pesar de los casi veinte años de diferencia, Lynch y Martínez construyen a paso firme su love story. "Todavía siento que hay un prejuicio en la sociedad con eso de 'se agarró un pibe'... pero nada de pibe, Mariano es un hombre hecho y derecho... Está buenísimo que haya alguien al lado tuyo que sea talentoso y aporte su lado artístico de la misma manera que vos", contó en Intrusos Valeria, quien en agosto del año pasado se separó de Cau Bornes (64), después de trece años de relación. "Mariano es bárbaro, es lo más. Les juro que estoy feliz y contenta por todo lo que significa en mi vida y todo lo que me ha apuntalado en este momento. Él me hizo ver que nosotros no tenemos edad, que nuestras mentes y corazones estaban parejos y lo demás no importa y tiene razón... Pero bueno, a él le toca la peor parte porque yo soy mayor", concluyó emocionada.

Inseparables, aprovecharon el día de sol para pasear por La Brava. Mientras descansan en Punta preparan una gira por ocho ciudades uruguayas que durará todo el mes de noviembre. Fuente: HOLA - Crédito: Marcelo Rodríguez

Después de oficializar su romance en enero pasado, Valeria y Mariano ya no se esconden de los fotógrafos Fuente: HOLA - Crédito: Marcelo Rodríguez

El miércoles 21 de octubre llegaron a Punta del Este y, después de hacer la correspondiente cuarentena, salieron a pasear por la zona de la Península, donde fueron sorprendidos mientras recorrían abrazados las tiendas del lugar. Fuente: HOLA - Crédito: Marcelo Rodríguez

"Mariano es bárbaro, es lo más. Les juro que estoy feliz y contenta por todo lo que significa él en mi vida" Fuente: HOLA

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Jannyna Sosa

Conforme a los criterios de Más información