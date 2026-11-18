El maquillaje de ojos constituye uno de los recursos principales para resaltar la estética facial en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, ciertas modificaciones en la rutina diaria marcan una diferencia notable en el resultado final. A partir de los 60 años, la selección de productos y tonalidades que brindan naturalidad, luminosidad y armonía cobra una relevancia especial. En este contexto, el uso del rímel marrón gana terreno frente a la tradicional máscara de pestañas negra por su capacidad para ofrecer un aspecto fresco y favorecedor.

De acuerdo con los expertos, existen motivos que llevan a las personas a no usar maquillaje marrón y sí negro Pexels

La maquilladora Barbi Martos Beauty sostiene una postura clara respecto a esta tendencia en alza. Según la profesional, el maquillaje posee la facultad de realzar la mirada, suavizar las líneas de expresión y devolver la luminosidad perdida a la piel. Aunque el negro representa la opción convencional para definir las pestañas, su intensidad genera un contraste pronunciado en muchos rostros maduros. En contrapartida, el rímel marrón permite intensificar la mirada de forma delicada, sin endurecer los rasgos faciales. Esta elección responde a una necesidad de equilibrio entre definición y discreción, factores clave para mantener un estilo elegante después de los seis decenios.

Los beneficios de este cambio son múltiples. En primer lugar, la tonalidad marrón ofrece definición mientras acompaña el color natural de las pestañas, lo cual resulta en un acabado menos rígido. Este efecto es especialmente útil cuando la persona busca un maquillaje sutil que no robe el protagonismo al resto del rostro. Al generar un contraste menos drástico que el negro, el marrón suaviza las facciones de manera efectiva. Esto ayuda a proyectar una mirada menos severa y una expresión más dulce, elementos que suelen ser valorados en el maquillaje de madurez.

El marrón suaviza las facciones

Otro aspecto relevante consiste en la facilidad con la que este producto se integra en maquillajes luminosos. Al no poseer la intensidad del negro, el marrón permite que la piel, los labios y las sombras mantengan su relevancia visual. Esta máscara combina de forma óptima con tonos como el bronce, el cobre suave, el champán, el beige o los rosados, logrando una armonía cromática muy efectiva. Se trata de una herramienta ideal para el maquillaje de día, momento en el cual se busca una imagen cuidada pero sin la apariencia de exceso de producto.

Para obtener resultados óptimos, los expertos sugieren seguir ciertos pasos metodológicos.

Primero, resulta indispensable preparar las pestañas mediante la limpieza total de restos de maquillaje previos, asegurando que estén secas antes de la aplicación. El uso de un rizador con movimientos suaves contribuye a levantar las pestañas y abrir visualmente el ojo.

y abrir visualmente el ojo. Luego, la elección de la tonalidad precisa, que puede oscilar entre el chocolate y el castaño claro, define el grado de intensidad deseado.

La aplicación debe comenzar desde la raíz, deslizando el cepillo hacia las puntas con movimientos controlados para evitar la formación de grumos.

La distribución del producto también requiere atención específica. Las pestañas superiores admiten una capa algo más generosa para favorecer la apertura de la mirada, mientras que en las inferiores se recomienda aplicar una cantidad mínima para evitar un efecto demasiado marcado. Este enfoque permite mantener la elegancia y el equilibrio.

En última instancia, el rímel marrón se consolida como un gran aliado para quienes buscan resaltar sus ojos de una manera ligera y armoniosa. El cambio de hábito, lejos de ser solo una cuestión estética, funciona como una estrategia para acompañar la belleza natural con suavidad y luminosidad, evitando que el maquillaje acentúe las líneas de expresión o apelmace las pestañas. La búsqueda de un resultado fresco es el objetivo principal de este recurso, el cual facilita una mirada renovada y profundamente natural, adaptada a las necesidades de cada rostro con precisión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.