Vendía fotos eróticas, se enteraron en la escuela de sus hijos y los echaron

Una madre de California denunció que sus tres hijos fueron expulsados de la escuela católica a la que asistían debido a su presencia en OnlyFans, un servicio de suscripción de contenido para adultos con sede en Londres, Reino Unido.

Crystal Jackson contó que los padres de la escuela parroquial Sagrado Corazón filtraron las fotos sensuales que ella había subido a esa red social y eso motivó la expulsión de sus hijos de la institución educativa. “Mis hijos son realmente buenos y todo lo que esto hace es perjudicarlos”, dijo Crystal, de 44 años, a la revista People. “Dejen a mis hijos fuera de esto”, pidió.

Crystal Jackson People

La directora de la escuela parroquial, Theresa Sparks, se negó a brindar más precisiones sobre el hecho. “No podemos discutir el estado o las circunstancias de ningún miembro de nuestra escuela o comunidad parroquial”, dijo Sparks.

Crystal y su esposo Chris abrieron una cuenta en Only Fans en septiembre de 2019 como una manera de sortear los problemas matrimoniales que los mantuvieron al borde del divorcio.

“Echaba de menos esa intimidad que teníamos, y gran parte de ella era porque estaba pasando por la menopausia”, consideró. “No importa lo que hagas, no te sentís atraída o sexy, así que probamos diferentes cosas para darle vida a nuestro matrimonio”.

Crystal dijo que no creía que nadie se suscribiera a su canal, pero al contrario de lo que pensaba, miles de usuarios comenzaron a seguir su cuenta. Su perfil con fotos subidas de tono y desnudos de “buen gusto”, como aclara ella, junto con historias sexys, le reportaron inesperadamente miles de dólares.

Crystal Jackson People

“El primer mes ganamos US$ 14.000 y pensamos: ‘¿¡Qué !?’”, dijo Crystal, y agregó que ahora junto con su marido ganan US$150.000 por mes por sus sensuales publicaciones, que no incluyen pornografía.

“Es una forma de trabajar en nuestra intimidad y vivir mis fantasías. Ha hecho que nuestra relación sea mucho mejor en la parte de la intimidad y el vínculo de nuestro matrimonio se ha fortalecido”, contó ella.

Pero el año pasado todo cambió cuando un padre de la escuela halló las historias de Crystal en Only Fans. El hombre se lo contó a su esposa y ella lo divulgó por todo el colegio.

Crystal dijo que un grupo de madres llevó las fotos a la escuela y pidió que expulsaran a sus hijos. “Fue desgarrador que enviaran mis fotos a la escuela diciendo que era ‘repugnante y asqueroso’”, recordó.

Pero esto no fue todo. Las madres enfurecidas imprimieron las fotos de Crystal en Only Fans y las enviaron de manera anónima al director, al obispo y a la iglesia.

Crystal Jackson People

Frente a esto, Crystal y su marido quisieron demostrar que el contenido no era pornográfico, pero nunca recibieron una respuesta.

Después de meses de controversia, ella recibió un correo electrónico: sus hijos habían sido oficialmente expulsados. Antes, ella también había sido echada del chat de segundo grado, al que asistía uno de sus tres hijos.

Crystal dijo que sus hijos no conocen los detalles de la expulsión pero saben que su “mamá es una gran modelo de Internet”.

“Somos una pareja promedio que simplemente vivimos nuestras vidas, pero toda esta mentalidad de acosar a una mamá para sacar a sus hijos de la escuela, me cuesta entenderlo”, narró a People.

Crystal Jackson People

Crystal contó que ella y Chris están buscando diferentes escuelas católicas para sus hijos, pero probablemente los pondrán en una escuela pública.

“En el año 2021 tratan de desanimar a una mujer por sus elecciones y lo que hace con su esposo. Es la vergüenza corporal y la intimidación, todo en uno. Nunca me he dedicado a los asuntos de otras personas y no las juzgo por sus elecciones”, remarcó. “Si las mujeres pudieran apoyarse entre sí, el mundo sería un lugar mejor”, concluyó.

LA NACION