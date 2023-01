Viajó a conocer a sus suegros y terminó separándose de su novio por un insólito motivo

escuchar

Las redes sociales son el lugar propicio para contar algunas historias de vida. Con lujo de detalle y precisión, los usuarios se encargan de presentar la escena, con sus protagonistas y a partir de ahí develar cuál fue el desenlace de la misma. En esta ocasión, una pareja de China mantuvo el idilio durante varios meses, a punto tal que la chica, de la cual no se develó su identidad, viajó dos horas para conocer a sus futuros suegros.

Hasta ese momento, el principio de la historia denotaba un progreso en una relación y la joven de 20 años emprendió en un viaje por el territorio hasta llegar a la casa de la familia de su novio. Sin embargo, lo que parecía una situación común y hasta agradable, terminó decantando en el fin de la relación entre ambos.

El motivo que llevó a desencadenar en este imprevisto final, fue la comida que le sirvieron los padres a la novia, quien esperaba un menú más amplio y variado. Al sentarse todos en la mesa, el primer plato consistió de fideos con huevo frito, lo que incomodó a esta persona a punto tal de esperar algo más elaborado.

Pero esto no terminó acá. Como modo de agasajar a su novia, la familia siguió con otros tentempiés como un guiso de calabaza y una variedad de platos fríos que no fueron suficientes para colmar las expectativas. Todo este combo decantó en que la joven decidiera finalizar la relación tras no estar de acuerdo con la recibida de sus padres.

Después de este momento desagradable que vivieron, la novia dialogó con el sitio South China Morning Post y dio sus razones sobre este acontecimiento: “Me dijo que ‘es exactamente lo que se sirve en la vida diaria a la gente común’. Aunque él sabe que no me gustan los fideos, pero se sirvió un plato de fideos para cada comida”.

Por otra parte, para sumarle a su argumento, deslizó que esperaba “platos más elegantes” y que no podía ser parte de una familia “simple”. Luego de esa cena, la separación fue inmediata y ambos siguieron sus vidas por otros rumbos.

Como sucede en este tipo de casos, los usuarios de las redes sociales están atentos a cada detalle vertido y emitieron su opinión al respecto. “Ella está agradecida de saber la verdad antes de casarse, de una familia que no la tratará bien”; “Aparentemente, a ninguno de los padres les gusta la mujer” y “Ninguno de los dos la tomó en serio”, fueron las menciones que más se observaron y que le terminaron dando la derecha a la joven en cuanto a sus gustos y al desconocimiento total que tuvo la familia a la hora de recibirla en su hogar.

Este tipo de historias, como un sinfín más que recorren las redes sociales, toman carácter de viral y por ende, la repercusión es inmediata en cuanto a la reacción de los followers quienes toman postura, según su forma de ver, por uno u otro bando.

