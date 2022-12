Encontró una puerta “secreta” en su piscina y se llevó la sorpresa de su vida: “Tenían que ocultarla”

escuchar

Las casas antiguas esconden secretos que ni los propios dueños conocen. Estas construcciones, que algunas datan de siglos pasados, tienen en su interior algunos pasillos o puertas que conducen a lugares inimaginables. Con el transcurrir de los años y el paso de mando en la propiedad, los nuevos propietarios o inquilinos empiezan a recorrer todo el mobiliario hasta dar con esas partes, las cuales son una novedad.

Dentro de las curiosidades, existen pasadizos secretos u objetos de un gran valor que pasan a ser una moneda de cambio para quienes se encargan de ser coleccionistas de antigüedades. En esta ocasión, una mujer, en los Estados Unidos, le compró una casa a un futbolista y entre las grandes dimensiones de la propiedad, encontró en las adyacencias de donde se encuentra la pileta, una puerta que, en principio, la llevaba a una zona de servicio.

Al indagar un poco más en el habitáculo, se encontró con la sorpresa de otro acceso -el cual se encontraba oculto- que la condujo a un antiguo sauna, una ducha y un lavatorio. Tras darse cuenta, la protagonista de la historia grabó un video que fue subido a su perfil público de TikTok y recibió una respuesta inmediata de sus seguidores, quienes también se prendieron al juego del asombro por el anexo de sus instalaciones.

Encontró una puerta secreta en su pileta y se llevó la sorpresa de su vida

En primer lugar, una usuaria de nombre @marlolyncaples le aportó claridad al asunto y en la respuesta a la publicación dio su punto de vista acerca de este hallazgo: “Si no figuraba en los puntos de venta, lo más probable es que nunca obtuvieran los permisos para construirlo. Tuvieron que ocultarlo para venderlo”.

Por otra parte, otros followers decidieron indagar un poco más sobre el tema, al no entender cómo la inquilina no se dio cuenta al revisar la casa: “¿Cómo es que es secreto, ya que no te preguntaste dónde estaba el equipo de la piscina, como el filtro?”; “Es como descubrir que tu coche tiene motor después de conducirlo durante ocho años” y ¿Compraste esta casa sin entrar en todas las habitaciones?”, fueron las menciones más destacadas.

El ascensor sin puertas que causa furor en las redes sociales

Como en todas las propiedades y edificios, el margen para la sorpresa siempre está latente. Al vivir dentro del lugar, quien lo compra o lo alquila, empieza a descubrir las particularidades donde habita. En Colombia, un ascensor sin puertas causó furor en las redes sociales al ser publicado en TikTok.

El funcionamiento del ascensor llamó la atención de los usuarios

Con un mecanismo atípico, que, en primera instancia, genera rechazo al querer usarlo, este ascensor se traslada por los pisos de un edificio sin puertas. El único mecanismo de seguridad que está en el interior son dos barandas, a las cuales uno se sujeta en caso de un posible accidente.

“¡Qué estrés de ascensor!”; “La señora de servicios generales: yo ya peleé en el monte con el diablo, esto no es nada”; “Si logro subirme… no me bajo nunca más”; “Por favor, si ya tengo problemas con las puertas giratorias, con esto…”, “Imagínate ir ebrio”, fueron las reacciones de los followers.

