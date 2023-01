Le propuso matrimonio en un lugar soñado, pero un desopilante error arruinó el momento y se volvió viral

escuchar

Un momento romántico se suele planear durante varios días para que todo salga a la perfección. Con todos los preparativos listos, algún detalle puede arruinar por completo esa acción y tirar por la borda todo lo soñado. Así fue como le sucedió a una pareja de irlandeses, que se encontraban de vacaciones en Reykjavik, la capital de Islandia, y decidieron encontrar una linda postal para sacarse lo que, en principio, era una foto con un glaciar de fondo.

Con una persona como cómplice de este momento, Sean Munn posó para la cámara junto a Jordan McGowan, ambos oriundos de Irlanda del Norte, y lo que solo era una instantánea se transformó en un momento para sellar su idilio. El joven giró sobre sí, sacó del bolsillo de su campera una caja con un anillo y al arrodillarse, la escena cambió por completo hasta emocionar a su novia.

Tras este punto de giro en la historia, la persona que tenía consigo la cámara se empezó a acercar para grabar en primer plano la reacción de Jordan, pero, no se percató de un intruso que, sin observar a su alrededor, apareció al lado de Sean con su dispositivo móvil en mano y empezó a grabar el paisaje que se encontraba más allá de la baranda.

Le propuso matrimonio a su pareja, pero un desopilante error arruinó el momento

Este video, con el desliz sobre el final, fue publicado en la cuenta de Tiktok de la joven, @jordanemcgowan, acompañado de un texto con el reproche sobre el turista que empañó ese momento romántico: “Mira a esta mujer que arruina el video de mi propuesta”, señaló, indignada.

A la par de describir este particular momento, McGowan se tomó un lugar para disfrutar su matrimonio y le buscó el costado cómico a la situación: “Honestamente, lo encuentro divertido. No hace daño, es divertido verlo”, aseguró.

Al publicarse en la red social, el contenido tuvo una gran repercusión al llegar a las 730 mil visualizaciones, con 57 mil likes y una gran cantidad de comentarios que se hicieron eco de la situación: “No puedes convencerme de que no lo hizo a propósito”; “Veo el lado divertido, pero es bastante preocupante cuán completamente ajenas son algunas personas a su entorno”; “Ella sabía exactamente lo que estaba pasando y lo hizo a propósito” y “Esa mujer no se detuvo para tomar la foto”, fueron las menciones más destacadas.

Finalmente, según el testimonio de los protagonistas, ambos pasaron este momento, que, al principio, no podían evitar su fastidio, y lograron contraer matrimonio tras unas vacaciones en el país de Islandia. Este tipo de circunstancias, poco habituales, suelen ser una moneda corriente para generar interacciones en las redes sociales y así abrir el debate en las plataformas digitales sobre la actitud de las personas.

“Hay un montón de espacio. ¡Por favor ella sabía, pero felicidades! ¡Qué lugar tan mágico para comprometerse!”, replicó un usuario al tomarse unos segundos para felicitar a la pareja por su unión matrimonial y también por el escenario escogido para la declaración de amor.

