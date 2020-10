Video: el escalofriante momento en que un tiburón empieza a merodear a un surfer

El surfer australiano Matt Wilkinson estuvo a punto de ser atacado por un tiburón y se salvó por la alerta de un drone Crédito: Surf Life Saving NSW

20 de octubre de 2020 • 16:42

Sucedió a comienzos de octubre en Sharpes Beach, una playa australiana ubicada cerca de la ciudad de Ballina, en el estado de Nueva Gales del Sur. El surfer profesional Matt Wilkinson estuvo a punto de ser atacado por un tiburón blanco, que fue espantado justo cuando se preparaba para salir a la superficie, gracias a un drone operado desde tierra.

El escalofriante video del momento quedó grabado y fue difundido por el servicio de seguridad y primeros auxilios del estado australiano Surf Life Savings.

En él puede verse con total claridad como el tiburón blanco de poco más de 1,5 metros de largo se acerca al deportista de 29 años, pero aborta el ataque repentinamente -espantado por el sonido de alerta emitido a través de los parlantes del drone.

Al salir del agua, el surfista quedó impactado por la cercanía que alcanzó el tiburón, y por la velocidad con la que el animal se acercó a su tabla. "Estaba remando por mi cuenta cuando escuché un chapoteo y un ruido, pero no vi nada", describió Wilkinson, quien compite profesionalmente en el campeonato mundial de la Liga Mundial de Surf (WSL). "Luego bajó el drone y me dijo que había un tiburón peligroso en la zona, que regresara a la playa".

El uso de drones para la seguridad de los bañistas y deportistas del mar en las playas es apoyado y financiado por el estado australiano, en este caso a través del Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur y ha probado ser un éxito en varias ocasiones.

"Me siento agradecido y bastante raro al mismo tiempo, pero feliz de que haya decidido no atacarme", agregó Wilkinson, "llamé a mi esposa porque no quería que ella viera las imágenes antes que yo. Ahora ella no quiere que me meta a surfear por unos días".