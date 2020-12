Un reconocido fotógrafo de vida silvestre capturó la impresionante escena en la que decenas de caracoles devoran a una medusa gigante en las playas de Sudáfrica Crédito: Instagram

Si bien las medusas suelen ser alimento de peces más grandes, en este caso fue al revés: decenas de caracoles se hicieron una fiesta devorando a una gigante que trajo la marea y quedó atrapada en la orilla. El fenómeno, parte del ciclo de la vida, sucedió en Sudáfrica y fue captado por un reconocido fotógrafo de la naturaleza.

Las playas de Puerto Elizabeth fueron el escenario para el festín de los caracoles. Conocida también como aguaviva, los moluscos no dudaron un segundo en aprovecharla como alimento frente a la mirada espantada de las personas que disfrutaban del mar temprano a la mañana.

Entre los testigos del banquete, estaba Keith Ladzinki, un reconocido fotógrafo de National Geographic que filmó el video de la escena, la subió a Internet y en pocas horas se viralizó. En el video compartido en redes sociales por la revista, el profesional escribió que "el momento era como un gran buffet. Fue algo con lo que me crucé mientras caminaba por la playa".

Ladzinski es reconocido por fotografiar y filmar el mundo natural y el cambio climático. Recibió numerosos premios, entre ellos el PDN y The International Library of Photography. Fue nominado dos veces a los premios Emmy. Sus fotos aparecieron en más de cien portadas de prestigiosas publicaciones como National Geographic Magazine, Washington Post Sunday Magazine y The New York Times.