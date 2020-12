Video: la insólita pelea entre un youtuber de 240 kilos y una luchadora de MMA

La lucha entre Darina y Grigory sorprendió por el resultado Crédito: YouTube

1 de diciembre de 2020 • 17:13

Una pelea de MMA entre dos oponentes muy desiguales sorprendió a todos por los resultados de la contienda. Los protagonistas fueron la profesional del deporte Darina Madzyuk, de peso gallo, y el bloguero Grigory Chistyakov, de 240 kilos. En poco más de 90 segundos ella consiguió inmovilizarlo.

Darina tiene 28 años y tras ganar la pelea logró demostrar dentro de la jaula que lo que importa son las habilidades de artes marciales.

La insólita pelea entre un youtuber de 240 kilos y una luchadora de MMA 02:15

Video

En cuanto comenzó la acción parecía que Grigory iba a ganar. El hombre avanzó rápidamente hacia ella y la acorraló contra la jaula. Sin embargo, luego de que fueran separados por el juez, Darina no tuvo piedad y utilizó sus puños a más no poder.

La luchadora de MMA logró derribar a su oponente, aunque éste tenía un peso superior Crédito: YouTube

Ante la cantidad de golpes, Grigory colapsó, cayó al suelo y quedó boca abajo. La posición no impidió que Darina continuara propinando puñetazos, hasta que el hombre debió pedir que terminara el round.

Según informó el portal RT, tras la pelea, Grigory contó que quiere entrenar de forma activa. "Intentaré llevar un estilo de vida más o menos saludable", aseguró. Respecto de su derrota, reflexionó: "Sucedió. Ella me golpeó bien y me caí. Aunque ella es pequeña... Me acosté de espaldas, pero ella no se cayó, y luego no supe qué hacer."