Sinead Kavanagh, luchadora de MMA (Artes Marciales Mixtas), agredió a dos agentes de la Guardia Civil española durante un vuelo de Ryanair que estaba a punto de partir desde el aeropuerto de Gran Canaria con rumbo a Dublín, Irlanda.

Por razones que todavía son materia de investigación, la tripulación solicitó la presencia de agentes en la aeronave luego de que la deportista de 39 años se comportara de manera violenta. La deportista provocó que el piloto tuviera que abortar el despegue, lo que derivó en el enojo del resto de los pasajeros, según publicó el medio local Canarias 7.

España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida

Cuando los agentes se hicieron presentes en el lugar, la ahora detenida se resistió a abandonar la aeronave y golpeó a los uniformados, que sufrieron heridas de consideración y terminaron internados.

Tras unos minutos de tensión y pánico a bordo, la experta en boxeo, jiu-jitsu, lucha libre y muay thai pudo ser reducida y pasó la noche del lunes en un centro de detención dispuesto dentro del aeropuerto.

🔴 AUGC DENUNCIA | 🚨 ¡VENDIDOS EN GANDO!



​Dos Guardias Civiles heridos tras frenar a una luchadora profesional de MMA. 🥊



❌ 0️⃣ TÁSER en el aeropuerto.

❌ SIN vehículo mampara.

❌ Agresora LIBRE, agentes de BAJA.



​¿Y dicen que NO somos #ProfesiónDeRiesgo? 😡



Somos la única… pic.twitter.com/dpL515v9jj — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) November 25, 2025

El martes, Kavanagh pasó a disposición del juzgado de guardia de Telde, donde resolvieron dejarla en libertad provisional, pero bajo investigación por un delito de lesiones y atentado contra la autoridad.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) calificó la situación como una “vergüenza”, según informó El País. Denunció que sus agentes no cuentan con pistolas no letales y están indefensos ante este tipo de episodio.

En consecuencia, exigieron que su actividad sea calificada como una profesión de riesgo. “Somos la única defensa del ciudadano y nos enfrentamos a profesionales del combate a mano limpia”, se quejaron en redes sociales.

Quién es Sinead Kavanagh, la luchadora involucrada

Kavanagh es una peleadora irlandesa de artes marciales mixtas reconocida por su trayectoria en Bellator, donde compite en la categoría de peso pluma. Nacida en Dublín en 1985, se introdujo en los deportes de combate a través del boxeo olímpico, disciplina en la que cosechó múltiples títulos nacionales antes de dar el salto.

Su estilo agresivo, basado en combinaciones potentes y presión constante, la convirtió en una de las figuras más destacadas del circuito europeo. Debutó profesionalmente en 2015 y rápidamente llamó la atención por su capacidad para definir peleas por nocaut. En Bellator sumó victorias importantes que la llevaron a disputar el título mundial frente a Cris Cyborg en 2021, un combate que la consolidó como una contendiente de primer nivel.

Kavanagh es una peleadora irlandesa de artes marciales mixtas reconocida por su trayectoria en Bellator, donde compite en la categoría de peso pluma

Más allá de los resultados, su carrera se caracteriza por una notable resiliencia: Kavanagh compite regularmente contra oponentes de jerarquía global, manteniéndose activa y competitiva durante casi una década.

Fuera del octágono, es conocida por su historia personal de superación, marcada por desafíos familiares y económicos durante su juventud en Ballymun, un barrio de Dublín. Mantiene, entre otras cosas, un vínculo cercano con Conor McGregor, peleador de UFC y excampeón de peso pluma y peso ligero.

La deportista de 39 años debutó profesionalmente en 2015 y rápidamente llamó la atención por su capacidad para definir peleas por nocaut

Su recorrido en los deportes de combate suele ser citado como ejemplo de perseverancia y disciplina, lo que la convierte en una de las atletas irlandesas más respetadas dentro de las artes marciales mixtas.