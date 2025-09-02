La sorpresiva dieta de La Roca para bajar 27 kilos antes de su nueva película pero sin modificar su apariencia

Dwayne “La Roca” Johnson, conocido en Hollywood por su imponente físico, sorprendió al público con una figura más delgada para su papel en la película The Smashing Machine. En este film, el actor interpreta al luchador de MMA Mark Kerr, en un rol que lo llevó a perder aproximadamente 27 kilos de su habitual masa muscular. A partir de este impresionante cambio físico, los fanáticos de todo el mundo quedaron boquiabiertos con su transformación.

Para mantener el tamaño inmenso al que tenía acostumbrados a sus seguidores, especialmente en su época dorada en la lucha libre, Johnson seguía una dieta descomunal de hasta 8000 calorías diarias. Esta cifra representa cuatro veces la ingesta calórica recomendada para un adulto promedio, según los especialistas. En una entrevista, el actor reveló que “comía muchos kilos de comida al día, incluyendo mucho bacalao”.

Crema de arroz, huevos y... papaya

Su régimen alimenticio era estricto. Para el desayuno, La Roca consumía crema de arroz o avena, carne de búfalo y huevos, además de papaya y arándanos. Tras su primer entrenamiento, optaba por carbohidratos como arroz o batata, junto con pollo o carne vacuna.

La tercera comida incluía arroz con vegetales y pollo o búfalo. Durante el resto del día, su principal fuente de proteína era pescado, sobre todo el bacalao o salmón. Antes de dormir, cerraba su ingesta con una combinación de carbohidratos, proteínas y vegetales, esencial para transformar la energía en músculo.

El actor mantiene una rutina estricta de alimentación y ejercicio (Foto: Flickr)

Las porciones eran gigantescas: en cada comida, la ración de carne o pescado rondaba al menos los 225 gramos. Según Healthline, un día típico podía incluir dos bifes de 225 gramos cada uno, otros 225 gramos de pollo, casi 850 gramos de pescado, 680 gramos de papa y una omelette de 10 huevos. A pesar de esta disciplina, Johnson se permitía un “día de permitidos” semanal, donde disfrutaba de una hamburguesa con queso y algún tipo de bebida azucarada.

Además, experimentaba con sus propias bebidas energéticas, mezclando cafeína en polvo con aminoácidos y carbohidratos en polvo, y complementaba su dieta con mantequilla de maní, aceite de coco y aceite de pescado. Todo este “combustible” estaba destinado a sus intensas sesiones de gimnasio, fundamentales para sostener su enorme masa muscular.

El cambio físico de Johnson

Dwayne transformó por completo su físico para dar vida al luchador Mark Kerr en la película dirigida por Benny Safdie. Durante el festival de cine de Venecia, compartió escenario con su compañera de reparto, Emily Blunt, y la aparición conjunta de ambos acaparó la atención. El notorio cambio en la apariencia del actor, de 53 años, se convirtió en uno de los aspectos más comentados del evento.

Esta nueva producción que lo tiene como protagonista es una de las más atractivas para fans del cine en la actualidad. La Roca se alejó de sus personajes habituales de acción y comedia para encarnar un luchador de MMA con una historia marcada por la gloria y las dificultades personales.

Su cambio de apariencia con prótesis y peluca, y su registro más dramático, representan un giro en su trayectoria. Además, la dirección de Safdie y el aporte actoral de Blunt, que mantiene una gran química en la pantalla con el exluchador, resaltan la compleja historia contada en el film.